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Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: опасности активного отдыха; объединение молодых предпринимателей

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: опасности активного отдыха; объединение молодых предпринимателей

Утром в среду, 28 декабря, слушателям радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» расскажут, чем может быть опасен активный отдых на свежем воздухе. Гостья – главный врач Амурского центра медицинской профилактики Наталья Фатьянова.

Ведущие – Екатерина Кузьмина и Нино Кохреидзе.

Гость полуденного эфира – IT-предприниматель Роман Санжаревский. Тема разговора: «Для чего объединяются молодые предприниматели Приамурья: проект "Мостамур"». Вести эфир будут Олег Никитин и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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