Амурский сенатор Александр Суворов подарил кровати приюту «Парусник надежды»

В канун Нового года, 26 декабря, член Совета Федерации Александр Суворов вместе с главным врачом городской поликлиники № 1 Андреем Субботиным посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. «Парусник надежды» находится в селе Сапроново Мазановского района.

В ходе рабочего визита Александр Суворов оценил работу приюта и отметил положительные изменения в качестве предоставления помощи детям ведомственного учреждения министерства социальной защиты населения Амурской области.

«Для меня важно было побывать в приюте в ходе рабочей поездки по Амурской области, особенно в канун Нового года, посмотреть, как живут дети, узнать, чем нужно помочь. Радует, что это учреждение – тёплый, уютный, надеюсь, временный дом для детей. И всё же, я уверен, что современному обществу нужно стремиться к тому, чтобы в таких местах как можно меньше было детей. И для нашей страны это одна из ключевых задач», – отметил Александр Суворов.

На протяжении нескольких лет сенатор заботится о подопечных «Парусника надежды». На этот раз представителям учреждения вручили сертификат на полную укомплектованность «Парусника надежды» детскими кроватями, в дополнение к предыдущим 15 спальным местам, подаренным ранее.

Александр Суворов и Андрей Субботин уделили внимание каждому ребёнку и подарили подарки.

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#дети #российская власть

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