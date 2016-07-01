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Суд продлил на полгода срок конкурсного производства по фирме «Городок»

Суд продлил на полгода срок конкурсного производства по фирме «Городок»

Конкурсное производство по делу о банкротстве строительной компании «Городок» в Благовещенске продлится до лета 2017 года. Такое решение принял Арбитражный суд Амурской области. Так что следующий отчёт о несостоятельности «Городка» прозвучит 26 июня. Процедура банкротства компании началась в июле 2016 года.

В судебном заседании 26 декабря конкурсный управляющий на основании решения комитета кредиторов ходатайствовал о продлении срока конкурсного производства на 6 месяцев для реализации имущества должника, продолжения формирования конкурсной массы, завершения формирования реестра требований кредиторов, оспаривания сделок должника, решения вопроса о погашении требований участников строительства. Присутствовавшие в судебном заседании кредиторы поддержали ходатайство о продлении срока конкурсного производства.

На сегодняшний день учредитель фирмы Александр Сакания находится под домашним арестом. Его обвиняют в растрате 56 миллионов рублей средств дольщиков и невыплате зарплаты. Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении директора компании «Городок» Анатолия Попова. Его обвиняют по тем же статьям, что и Саканию и так же держат под домашним арестом.

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#закон #суды

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