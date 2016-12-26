Рекордное количество неплательщиков Приамурья запланировано ограничить в электроснабжении до конца 2016 года

На последней предновогодней неделе Дальневосточная энергетическая компания планирует ввести режим ограничения подачи электроэнергии у 1118 потребителей-юридических лиц Амурской области, имеющих просроченную задолженность за поставленный ресурс на общую сумму 72,4 млн. рублей.

По словам заместителя директора по работе с юридическими лицами филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» Валерия Кобзарева, контрагенты, которые не примут мер по погашению задолженности до 30 декабря, рискуют провести без электроснабжения все новогодние каникулы, так как до 9 января 2017 г. расчеты с клиентами через банковскую систему производиться не будут.

- К концу года обстановка с расчетами амурских предприятий и организаций сложилась весьма сложная, – констатировал Валерий Александрович. - Так, если сравнивать с аналогичной датой прошлого года, количество абонентов, имеющих просроченную задолженность, увеличилось на треть, а общий долг вырос почти на 200 млн. рублей. Ограничение действующих объектов – крайняя, но самая действенная санкция в отношении неплательщиков. Вводится она с целью недопущения роста задолженности.

Подчеркнем, что до Нового года остаются считанные дни, и неплатежи за потребленную электроэнергию, особенно крупных потребителей, являются причиной недостатка оборотных средств у ПАО «ДЭК, что приводит к проблемам расчета с предприятиями, обеспечивающими энергоресурсами все население и предприятия региона, а также ставят по угрозу приобретение и транспортировку ресурса на следующий год. Наибольшее количество запланированных к ограничению до конца года организаций функционирует в г. Благовещенске – 287, г. Зее – 84, г. Тынде – 50, Белогорске – 49 и г. Свободном – 42.

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