«Новый год в разные десятилетия»: 80-е годы

В 80-е Новый год стал веселее и моднее. Советские люди узнали, что такое джинсы и модные платья. В окнах хрущевок замерцали электрические гирлянды, чего не было раньше. А вот прилавки в магазинах по-прежнему пустовали. Многие продукты были дефицитными. К тому же в 1985 году правительство объявило пьянству бой, и с горячительными напитками стало туго.

«Тогда все было так – пять движений, три притопа, два прихлопа. Но самое главное было настроение. Настроение новогоднее всегда было супер. Новый год всегда был и остается единственным неполитизированным праздником! Думаю, в жизни каждого есть два главных праздника – день рождения и Новый год», – поделился председатель амурского регионального отделения Российской автомобильной федерации Виктор Черемисин.

В 80-х Виктор Юрьевич был не председателем амурского отделения Российской автомобильной федерации, а мотогонщиком. С 13 лет он участвовал в соревнованиях по всему Советскому Союзу.

«Мы встречали Новый год в прямом смысле слова, где придется, жили очень небогато, если не сказать бедно. Но зато были увлечены спортом. И очень часто Новый год заставал нас либо в дороге, либо в гараже при подготовке к соревнованиям», – рассказал Виктор Черемисин.

В 80-м году Виктор Черемисин завоевал титул чемпиона Амурской области. Еще тот год запомнился покупкой первого автомобиля. Списанный ГАЗ-69 Виктор Юрьевич купил за 1 700 рублей. Советский джип стоил почти в три раза меньше, чем новенькие «Жигули». В 1985 году Черемисин стал одним из организаторов мотокросса. Стадион «Амур» буквально ломился от количества зрителей.

«Это было впервые, это было авантюрно! Мы пригласили всех дальневосточных спортсменов. Было 18 тысяч сидений, а мы продали 25 тысяч билетов. Мы заработали 125 тысяч рублей, а "Жигули" стоили 6 100 рублей», – сказал Виктор Юрьевич.

Это было прекрасное время, ностальгирует Виктор Черемисин. Каждый год приносил всё новые и новые победы – и не только в спорте. Главный праздник года приходилось встречать и в аэропорту Абакана, и на вокзале татарской станции Агрыз. В день спортсменам платили по 1,5 рубля, а в дни соревнований выдавали по пять. Вот только с выбором в магазине тогда были проблемы. 2017 год Виктор Черемисин снова встретит не в Благовещенске, а в Сочи. Но это будет уже запланированный отдых.

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