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27декабря
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Сегодня, 17:15

Реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья продолжится и в 2017 году

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на 2017 год Белогорску выделено более 365 млн. рублей. Субсидия на обеспечение мероприятий утверждена на заседании горсовета. Соответствующие изменения внесены в местный бюджет на плановый период 2017-2018 года.

Как рассказали в управлении ЖКХ, реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья на территории муниципалитета продолжается. В рамках 2 и 3 этапа введены в эксплуатацию три многоквартирных дома по ул. 50 лет Комсомола, включающих в себя 129 жилых помещений. До конца 2016 года, отметили в управлении ЖКХ, планируется заселить 90 семей. Ключи новоселам выдаются в рабочем порядке.

Кроме этого, в эксплуатацию до конца года будут введены еще два дома - по ул. 50 лет Комсомола и ул. Производственной с общим жилым фондом в 60 квартир.

Заселение квартир в полном объеме планируется в январе 2017 года.

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