В Благовещенске презентовали альманах «Амур» (фото)

Новые имена открывает 15-й номер литературного альманаха «Амур». Его презентация прошла в Амурской областной научной библиотеке. Издатели считают, что новый выпуск станет хорошим новогодним подарком для каждого, кому интересно прошлое и настоящее родного края.

На страницах издания студенты и школьники размышляют о роли книг в своей судьбе, а уже известные писатели делятся новыми произведениями. Среди них номинанты учреждённой в этом году литературной премии имени Леонида Завальнюка Владислав Лецик и Александр Маликов.

В традиционной рубрике альманаха «Критика и литературоведение» учёный-литературовед Александр Урманов расскажет об истории конфликта двух известных амурских писателей начала 20 века.

«Это такая интрига, к сожалению, с драматическим печальным исходом, как у нас часто на Руси бывает. Федор Чудаков и Федор Каратаев, два автора близкие и в то же время полемизировавшие, что является особенностью не только 20 века, но и в целом русской литературной жизни», – поделился редактор альманаха «Амур», профессор БГПУ Александр Урманов.

Новый выпуск порадует любителей литературы не только произведениями известных авторов, но и новыми рубриками и именами. Открывает альманах рассказ Игоря Игнатенко «Кумарский утес», в котором история семьи писателя мастерски вплетена в многовековую историю Приамурья. О малой и любимой родине расскажут стихи живущего ныне в Белгороде Валерия Черкесова.

Вниманию читателей представлены две новые рубрики. В одной из них – не публиковавшиеся ранее произведения: «Первый рассказ» Владислава Лецика и «Без пророка, но с царём…» Александра Маликова. Ещё одна новая рубрика – «Книги, которые нас выбирают», в неё вошли лучшие эссе школьников и студентов Приамурья, размышляющих о роли книг в своей судьбе.

На суд читателей впервые предлагаются стихи Нины Довнарович, Ольги Пивоваровой и проза Александра Бобошко, Анны Ефремовой. «Амур» сохраняет верность и традиционным рубрикам, в которых публикуются новые произведения уже известных читателям альманаха авторов. Интересны будут критические статьи об амурской литературе, мемуарная проза, архивные материалы.

Приобрести альманах «Амур» можно в книжном киоске в центральном корпусе БГПУ, сообщает пресс-служба университета.

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