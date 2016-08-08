По факту смерти амурчанина Дмитрия Шинко возбудили уголовное дело

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В областном следственном управлении возбудили уголовное дело по факту гибели в Серышевском районе Дмитрия Шинко. Тело мужчины нашли еще в августе 2016 года в озере, однако тогда следствие посчитало, что он утонул сам. Однако более чем через четыре месяца после трагедии дело было возбуждено по статье «Убийство».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 29-летний Дмитрий Шинко пропал 5 августа во время отдыха на турбазе «Белогорка» в Серышевском районе. 13 августа его тело обнаружили в озере. Следователи пояснили, что экспертиза определила причину смерти: утопление. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Но родственники погибшего считали, что его могли убить. На такие мысли их навёл вид тела покойного.

«Люди работали на озере и ничего не нашли. А потом труп будто всплыл. Тело было незакостенелым, не синюшным, руки и ноги мягкие, понимаете. Видимо, человек не был в воде долго. Кроме того, у него выбита челюсть, нет зубов, есть следы удушения, видна кровь», – рассказывали люди, участвовавшие в поисках Дмитрия Шинко.

В пресс-службе областного следственного управления пока не дали однозначного ответа, почему в декабре было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». «У следствия возникли вопросы, на которые можно ответить только в рамках уголовного дела», – заявил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Амурской области Алексей Лубинский.

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#криминал #происшествия

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