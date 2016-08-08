Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27декабря
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:04 0

По факту смерти амурчанина Дмитрия Шинко возбудили уголовное дело

По факту смерти амурчанина Дмитрия Шинко возбудили уголовное дело
Фото: oversight.pro

В областном следственном управлении возбудили уголовное дело по факту гибели в Серышевском районе Дмитрия Шинко. Тело мужчины нашли еще в августе 2016 года в озере, однако тогда следствие посчитало, что он утонул сам. Однако более чем через четыре месяца после трагедии дело было возбуждено по статье «Убийство».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 29-летний Дмитрий Шинко пропал 5 августа во время отдыха на турбазе «Белогорка» в Серышевском районе. 13 августа его тело обнаружили в озере. Следователи пояснили, что экспертиза определила причину смерти: утопление. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Но родственники погибшего считали, что его могли убить. На такие мысли их навёл вид тела покойного.

«Люди работали на озере и ничего не нашли. А потом труп будто всплыл. Тело было незакостенелым, не синюшным, руки и ноги мягкие, понимаете. Видимо, человек не был в воде долго. Кроме того, у него выбита челюсть, нет зубов, есть следы удушения, видна кровь», – рассказывали люди, участвовавшие в поисках Дмитрия Шинко.

В пресс-службе областного следственного управления пока не дали однозначного ответа, почему в декабре было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». «У следствия возникли вопросы, на которые можно ответить только в рамках уголовного дела», – заявил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Амурской области Алексей Лубинский.

Просмотров всего: 662

#криминал #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ помогли застрявшим в лесу охотникам

сегодня , 16:43
В России и мире

Обнаружен один черный ящик с самолета Ту-154
В России и мире

Кража на миллион долларов: в Нью-Йорке ограблен меховой магазин
В России и мире 2

Количество подписавших петицию против Божены Рынски превысило 60 тысяч