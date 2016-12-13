В предпраздничные дни почтовые отделения закроются на час раньше

Фото: tv-mig.ru

31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи в Благовещенске будет сокращён на один час. Центральное отделение, которое находится по адресу: улица Пионерская, 27, продолжит работу до 21 часа.

1, 2 и 7 января 2017 года являются выходными для отделений почтовой связи по всей стране. В эти дни доставка почты и выемка писем из почтовых ящиков не осуществляется.

3, 4, 5, 8 января 2017 года почтовые отделения продолжат работать в обычном режиме. «Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы», – отмечают в ведомстве.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ. Как сообщало ИА «Амур.инфо», амурчане, получавшие пенсии до 7-го числа, могут получить деньги до 7 января 2017 года.

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