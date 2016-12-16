Благовещенские специалисты опровергли страшилки про заразные мандарины

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В мессенджерах благовещенцы начали пересылать друг другу очередные страшилки. На этот раз они касаются мандаринов. По словам людей на аудиозаписях, в городе массово заболевают, а некоторые даже умирают после того, как поедят мандарины. Кто-то подхватывает кишечную инфекцию, а кто-то – опасный грипп.

«Мы только вчера приехали с инфекционки... Врач наш лечащий строго-настрого запретил есть мандарины, потому что ходит ротавирус. С пятницы на субботу поступили 53 человека, с субботы на воскресенье – 31 человек», – говорится в одном из рассылаемых сообщений.

«Такая тема с китайскими мандаринами, не знаю, по поводу больших, но мелкие точно. У знакомых ребенок поел эти мандарины, пару долек буквально, и через сутки тяжелая форма гриппа. В больнице врач сразу спросил – вы мандарины случайно не ели? Они сказали, что ели, А он говорит – вы уже сороковые. И сами родители заболели гриппом. И врач сказал, что какие-то зараженные мандарины, уже все отделение завалено больными», – сообщают в другом аудио.

Информацию об опасных мандаринах прокомментировала корреспонденту Амур.инфо главный врач инфекционной больницы Елена Саяпина. «Я уже слышала про эти сообщения, опять какие-то слухи пускают. Это даже не у нас в городе аудио записано, оно по многим городам гуляет. И ладно еще кишечная инфекция, но как от мандаринов-то гриппом можно заразиться?» – высказалась она.

По официальным данным, на 51 неделе эпидемиологическая обстановка по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в области стабильная, показатель заболеваемости ниже недельного эпидемического порога на 16,7 %. В Благовещенске показатель заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 12,5 % и уровня прошедшей недели на 14,4 %. Пороговые уровни заболеваемости не превышены ни в одной возрастной категории.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями по области не превышает среднемноголетний уровень. В Благовещенске же среднемноголетний уровень превышен на 11 случаев. Продолжается традиционная для этого времени года циркуляция кишечных инфекций вирусной этиологии (норо-, ротавирусов).

«Конечно, случаи кишечных инфекций и ОРВИ есть. Но это ежегодная ситуация, ничего страшного не происходит. Все в пределах нормы. У нас в городе спокойная обстановка. Ешьте спокойно мандарины и не переживайте», – сказала Елена Саяпина.

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#жизнь #здоровье

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