Спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ помогли застрявшим в лесу охотникам

Во вторник, 26 декабря, на севере Амурской области во льду застрял «уазик». Это произошло в 146 километрах от города Зея, в районе реки Джуваскит. Водитель и пассажир УАЗа обратились за помощью по спутниковому телефону.

К ним выехали спасатели из Зеи. Застрявший «уазик» они обнаружили в лесу, в 40 километрах от ближайшей автодороги.

В машине находились два охотника, которые возвращались с охоты домой. Как рассказал начальник ПСГ Александр Башев, в автомобиле была установлена дровяная печь, которая не дала людям замёрзнуть.

«Люди начали прислушиваться к нашим советам – купили спутниковый телефон и смогли вызвать помощь. Места там безлюдные, но мы уже не в первый раз работаем в этом направлении, поэтому сразу представили, где застрял автомобиль, взяли нужное оборудование», – рассказал Александр Анатольевич.

На извлечение автомобиля изо льда у спасателей ушло два часа. «Охотники молодцы – сами пытались извлечь машину и тем самым подготовили нам почву для работы, упростили задачу», – отметил Александр Башев.

Застрявших напоили горячим чаем и помогли восстановить работоспособность «уазика». В Зею охотники добрались своим ходом в сопровождении автомобиля спасателей.

По дороге домой зейские спасатели помогли ещё троим людям. На дороге из-за поломки автомобиля остановились трое лесорубов. Спасатели помогли им отремонтировать автомобиль и продолжить движение, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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