Александр Козлов примет участие в заседании госсовета по вопросам экологии

Губернатор Амурской области Александр Козлов примет участие в заседании госсовета по вопросам экологического развития России. Заседание проведёт президент Владимир Путин. В ходе встречи планируется обсудить роль и место России в решении глобальных экологических проблем.

Также будут обсуждаться основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития страны – снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов.

2017-й в России объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. На Госсовете будет официально дан старт программе посвящённых этому мероприятий.

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