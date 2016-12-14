Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27декабря
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:32 0

Александр Козлов примет участие в заседании госсовета по вопросам экологии

Губернатор Амурской области Александр Козлов примет участие в заседании госсовета по вопросам экологического развития России. Заседание проведёт президент Владимир Путин. В ходе встречи планируется обсудить роль и место России в решении глобальных экологических проблем.

Также будут обсуждаться основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития страны – снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов.

2017-й в России объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. На Госсовете будет официально дан старт программе посвящённых этому мероприятий.

Просмотров всего: 89

#областная власть #российская власть

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Амурский сенатор Александр Суворов подарил кровати приюту «Парусник надежды»

сегодня , 17:53
В России и мире

Дома, в кругу семьи: «Известия» узнали, где встретят Новый год первые лица страны
Общество 26

В России запретили продажу спиртосодержащей непищевой продукции
Общество

В Благовещенске впервые прошла сенаторская елка