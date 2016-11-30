В Благовещенске управляющая компания запретила запускать фейерверки во дворе

В областном центре Приамурья управляющая компания «Евросервис» разместила объявления на подъездах многоэтажных домов. На дверях дома № 17 по Игнатьевскому шоссе размещено объявление о запрете запускать фейерверки во дворе.

«Во избежание возгораний жилых домов и других строений, расположенных на дворовых территориях мкд, запуск фейерверков на территории двора запрещён», – написано на листке. Жильцы сделали фото и отправили снимок в редакцию ИА «Амур.инфо».

«Такое объявление появилось у нас впервые. В прошлые годы управляющая компания не считала себя вправе запрещать праздновать новый год. Мы не знаем, чем обусловлен запрет на использование пиротехники во дворе, и подтверждается ли он какими-либо нормативными актами. Несчастных случаев или пожаров, связанных с фейерверками, у нас не было», – рассказали собственники жилья.

На другой многоэтажке, обслуживаемой этой управляющей компаний, также размещено объявление, касающееся использования пиротехники. Обращаясь к жильцам дома № 9 по улице Кантемирова, «Евросервис» уже не запрещает, а просит: «Убедительная просьба, в праздничные дни не осуществлять запуск фейерверков на придомовой территории и внутридомовых площадках в целях пожарной безопасности».

Как пояснили в главном управлении МЧС России по Амурской области, запуск пиротехнических изделий регламентируется постановлением правительства РФ «Требования пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий». Использование фейерверков запрещено ближе чем в 50 метрах от жилых строений и автомобилей. «Как известно, наши дворы не соответствуют таким условиям. К тому же в новогоднюю ночь на улицах много прохожих, во дворах много припаркованных машин. Запускать фейерверки в таких условиях небезопасно», – подчёркивают в ведомстве.

По информации спасателей, именно в новогодние праздники происходит много несчастных случаев, связанных с пиротехникой. Случаются травмы и пожары, нередки возгорания на балконах, куда может попасть запал от фейерверка.

«Для того чтобы безопасно встретить Новый год, нужно внимательно читать инструкцию на пиротехническом изделии и тщательно её соблюдать. Покупая фейерверки, нужно обратить внимание на то, чтобы изделие имело сертификат соответствия правилам безопасности и инструкцию на русском языке. Приобретать пиротехнику следует только в специализированных торговых точках», – напоминают в амурском управлении МЧС.

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