Итоги 2016 года: политическая жизнь Амурской области

ИА «Амур.инфо» и «Альфа-канал» подводят итоги года. Журналисты расскажут, какими событиями запомнился 2016 год. На первом месте – политика: кто взошёл на политический Олимп, кто ушёл, кто пытался на него прорваться. Какие перестановки произошли в местной политической сфере – читайте в нашем материале.

Ещё в 2015 году у амурчан появилось новое понятие – «сахалинский десант». Уходящий год тенденцию поддержал, и продолжил. Никогда ещё из Амурской области не утекало столько кадров сразу и все – в одном направлении. Остров Сахалин, куда в 2015 году получил назначение Олег Кожемяко, как магнитом тянет к себе амурских чиновников.

Первые ласточки в Сахалинскую область полетели ещё в прошлом году. В 2016-м процесс продолжился. В итоге за два года собрали чемоданы зампреды, министры и их заместители, начальники управлений, руководители крупных компаний, главный врач и глава одного района. В этом году область покинули ещё несколько крупных фигур.

Бывший главврач Амурской областной больницы Алексей Пак стал министром здравоохранения Сахалинской области, Анна Харченко стала министром финансов Сахалинской области (в Приамурье она была заместителем главы аналогичного ведомства), Алексей Самарин поменял должность министра культуры и архивного дела Амурской области на аналогичную должность в сахалинском правительстве. Первый заместитель министра здравоохранения Приамурья Марина Гулевич стала первым заместителем министра здравоохранения Сахалинской области. Министр социальной защиты населения Приамурья Юлия Рябинина назначена заместителем главы Холмского района Сахалинской области.

По подсчётам, в правительстве Сахалинской области сейчас из 35 чиновников – как минимум 10 специалистов, которые трудились в Приамурье. Это непосредственно губернатор, два зампреда, шесть министров и руководитель одного из структурных агентств. О том, сколько чиновников уехали на Сахалин, подробно сообщало Амур.инфо.

Также в 2016 году должность амурского министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства оставил Игорь Горевой. Но он остался в Приамурье. Бывший министр решил вернуться в бизнес.

В числе уволившихся и зампред Галина Бурмистрова. В амурском правительстве она отработала всего полгода и вернулась в администрацию Белогорска. Бывший министр сельского хозяйства Сергей Вологдин летом текущего года получил условный срок – его обвиняли в мошенничестве, а трагическая история со сбитой насмерть женщиной закончилась примирением сторон, уголовное дело в отношении Вологдина было прекращено. Но прокуратура отправила дело на пересмотр.

Из-за массовых увольнений кардинально изменился состав амурского правительства. В него вошла Ольга Лысенко – теперь она зампред, министром культуры стала Ольга Юркова, портфель министра внутренней и информационной политики в декабре достался Герману Желябовскому. Две должности – министра внешнеэкономических связей и сельского хозяйства – остаются вакантными.

На фоне такой текучки кадров на своем месте остался амурский губернатор Александр Козлов, сам, кстати, уроженец Южно-Сахалинска. Уже больше года, после победы на выборах осенью 2015, он является губернатором Амурской области.

Вернуться на политический небосклон в этом году попыталась другая всем известная фигура. Заключённый Александр Мигуля заявил о своём намерении баллотироваться в Государственную думу, тем самым создав своего рода прецедент. В амурском избиркоме впервые зарегистрировали кандидата в депутаты Госдумы, который находится под следствием. Но в августе 2016 года бывший мэр получил срок – 9 лет в колонии общего режима и, находясь в СИЗО, так и не смог пройти необходимую процедуру регистрации в кандидаты.

Осенние выборы прошли без кандидата Александра Мигули. Амурчане выбирали депутатов Законодательного собрания Амурской области и Государственной думы, а также ряда муниципалитетов. Депутатом Госдумы от Амурской области остался либерал-демократ Иван Абрамов.

Партийный расклад в амурском заксобрании изменился. «Единая Россия» – в весомом большинстве, единороссы имеют 24 мандата из 36, у ЛДПР – 7 мандатов, у КПРФ – три и у «Справедливой России» – 1.

Сразу после выборов депутаты утвердили свою кандидатуру на должность сенатора. На политическом небосклоне появилась новая фигура – сенатор Александр Коряков. Он занимает пост советника гендиректора «Амурского угля», работает в угольной промышленности почти 40 лет. С 2001 по 2005 годы он избирался в Амурский областной совет народных депутатов, а до этого ещё пять лет являлся депутатом горсовета в Райчихинске. Должность сенатора от губернатора по-прежнему занимает Александр Суворов.

По итогам выборов главой Белогорска снова стал Станислав Мелюков, Сергей Линевич выбран главой Завитинского района, главой Чигиринского сельсовета вновь избрана Любовь Андреева.

Ещё в начале года городские депутаты выбрали председателя. Степан Попов возглавил орган после ухода Владимира Кобелева на работу в правительство.

Сентябрьские выборы в заксобрание повлияли и на депутатский корпус городской думы. Оттуда в заксобрание перешли сразу 3 депутата – Надежда Багрова, Анатолий Фесенко и Олег Имамеев. Ещё один депутат, Владимир Кондратьев, стал главой Ивановского района.

Покинул думу и Александр Сакания. Будучи одним из учредителей строительной компании «Городок», он вовремя не достроил людям жильё. Как результат – губернатор публично попросил Саканию уйти из Думы и выйти из партии «Единая Россия», сейчас Александр Викторович находится под следствием и с 8 до 18 часов трудится на благо «Городка», находясь под домашним арестом. Ему предъявили обвинение в растрате и невыплате зарплаты.

Не все спокойно в год Обезьяны было и в стане другой амурской партии. Главный областной либерал-демократ засветился в скандальном видео. Находясь в ночном баре в нетрезвом состоянии, он обвинил мужчину в распространении наркотиков. Позже Сергей Абрамов пояснил, что был в ночном клубе, а не в библиотеке, и вообще, в тот момент он боролся с наркодилерами. Позже Абрамов действительно подал заявление в правоохранительные органы. Сейчас оскандалившийся бар проверяют.

В то же время на портале общественных инициатив появилось обращение к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Его просят исключить Абрамова из партии и называют его поведение отвратительным. Между тем в прокуратуру обратился председатель заксобрания Константин Дьяконов. Он хочет, чтобы правоохранители дали правовую оценку действиям депутата. Чем закончится эта проверка для Сергея Абрамова, читатели Амур.инфо, вероятно, узнают уже в 2017 году.

В октябре амурские коммунисты требовали исключить Романа Барило из гордумы из-за того, что он якобы он на выборах 2016 года был выдвинут как кандидат в Государственную думу в составе списка партии «Родина». Барило утверждал, что не состоит в партии «Родина», перед выборами в документы закралась ошибка.

В этом году после выборов обновился состав избирательной комиссии Амурской области, также там выбирали председателя. Им снова стал Николай Неведомский.

В декабре 2015 года оставил свой пост председатель амурского отделения партии «Единая Россия» Константин Дьяконов. На его место пришёл ректор Дальневосточного государственного аграрного университета Павел Тихончук. Дьяконов ушел, так как истёк срок действия его полномочий. Председатель Законодательного собрания Амурской области возглавлял амурских единороссов с ноября 2015 года.

В целом политическая жизнь региона в 2016 году прошла относительно спокойно, без явных потрясений и громких коррупционных скандалов. И, несмотря на активную ротацию в среднем эшелоне амурской власти, крупные политические игроки остаются прежними.

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