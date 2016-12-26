Празднование Нового года в развлекательных заведениях обойдется благовещенцам в среднем в три тысячи рублей

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С приближением Нового года все более остро встает вопрос – где его праздновать. Многие благовещенцы встретят 2017 год дома, в кругу друзей или семьи. Но есть и те, кто хочет отметить праздник в развлекательных заведениях. За такое времяпрепровождение в новогоднюю ночь придется заплатить в среднем около трех тысяч рублей за человека.

Несмотря на кризис, многие горожане пожелали встретить Новый год в ресторанах и кафе Благовещенска. Например, в заведениях с армянской кухней почти не осталось свободных мест. Здесь с одного человека возьмут три тысячи рублей за новогоднюю программу и меню. На стол посетителям поставят два вида салатов, мясные, рыбные и сырные нарезки, закуски, горячие блюда и различные безалкогольные напитки. Алкоголь в счет не входит, его можно принести с собой.

«У нас каждый год одна цена, мы ее не меняем. И все время набираем полный зал. В этом году также дефицита в посетителях нет», – поделилась администратор ресторана армянской кухни.

Не ощущают недостатка в клиентах и в популярных кафе китайской кухни. Там средняя стоимость празднования Нового года за человека составит 2,5 тысячи рублей. «Это минимальная сумма, на нее сам человек из меню выбирает алкоголь и еду. Можно и на большую сумму заказать, но не меньшую. Алкоголь можно принести с собой. У нас будет новогодняя программа для посетителей, места свободные еще есть», – сказали в кафе китайской кухни.

Некоторые заведения не стали устанавливать фиксированную цену. Они берут деньги только за вход – около тысячи рублей. В таких заведениях горожане сами могут выбрать, что и в каком количестве заказать. Их также ждет новогодняя развлекательная программа с Дедом Морозом и конкурсами.

«У нас тысяча рублей за вход берется, остальное – сколько закажут, столько и платят. Развлекательная программа будет. Работаем по предзаказу, чтобы работникам кухни заранее знать, сколько чего закупать. Но к нам можно будет и непосредственно в новогоднюю ночь прийти, если останутся места. Просто тогда уже будет проблематичнее с выбором блюд», – сообщили в одном из кафе города.

Правда, число желающих отпраздновать Новый год не дома оказалось недостаточным для некоторых из ресторанов и баров. Из-за недостатка заказов они отказались от работы в праздничную ночь.

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#жизнь #праздники

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