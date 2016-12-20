Амурские спасатели отметили профессиональный праздник в зале ОКЦ (фото)

Во вторник, 27 декабря, сотрудники областного управления МЧС отмечают профессиональный праздник. В честь этого события в ОКЦ прошло торжественное мероприятие. Выступили творческие коллективы центра, солисты ансамбля «Звезда надежды» и оркестр главного областного управления МЧС. Пятерых спасателей наградили медалями: «За отвагу при пожаре», «За содружество во имя спасения» и нагрудным знаком «За заслуги».

«Вспоминается, когда ты помогаешь детям. Это самые искренние наши спасенные люди. Часто бывало, что на палец надевают гайки, руки из батареи достаем, с заборов снимаем. Ребенок перелезал забор и наткнулся на шпиль, мы вот снимали этого ребёнка», – вспоминает заместитель начальника поисково-спасательного отряда Амурской области Олег Комаров.

«Всегда страшно, каждый раз страшно. Пересиливаешь себя, потому что это твоя работа, это нужно делать. В первую очередь, конечно, нужно оценивать обстановку, чтобы самому не оказаться в ловушке. В остальном смотришь по ситуации, чтобы оказать помощь тем, кто попал в беду», – рассказал о своей работе спасатель первого класса управления ГО и ЧС Благовещенска Владимир Шуваев.

«Каждый из спасателей со мной согласится, что мы работаем не за награды, а вот именно за слова благодарности. Это не всегда происходит, но мы не обижаемся. Но, когда слышишь слова благодарности из уст пострадавших – это главная награда», – рассказал начальник амурского филиала ДВРПСО МЧС России по Амурской области Анатолий Соколов.

С профессиональным праздником спасателей поздравил губернатор Амурской области Александр Козлов: «У вас высокая и ответственная миссия. Вы по первому зову приходите на помощь амурчанам, попавшим в беду, решаете важнейшие задачи по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Вы спасаете людей, часто рискуя собой. Ваш труд – это бесценная помощь, которая внушает людям чувство безопасности, является залогом спокойствия жителей, их мирного созидательного труда. В Амурской области спасателями и пожарными работают целые династии, дело отцов продолжают сыновья. Особая благодарность – ветеранам МЧС, которые много сил, знаний и опыта отдают молодежи. Эта преемственность поколений служит прочной основой для успешной работы ведомства. Спасательные формирования региона объединяют в своих рядах сильных духом и закалённых испытаниями людей, которые, я уверен, и впредь будут так же ответственно стоять на страже покоя и безопасности жителей Приамурья. Выражаю вам глубокую признательность за самоотверженный труд и верность долгу. Желаю успехов, благополучия, крепкого здоровья и личного счастья!».

Просмотров всего: 356

#МЧС #праздники

распечатать