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Обнаружен один черный ящик с самолета Ту-154

Обнаружен один черный ящик с самолета Ту-154
Фото: kommersant.ru

Водолазы нашли и уже подняли из воды один из «черных ящиков» самолета Ту-154. Он будет доставлен в Москву. Этот факт подтвердило Минобороны. Также найдены тела трех погибших, пишет «Коммерсант».

«В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один черный ящик»,— рассказал источник в силовых структурах. По его словам, состояние ящика неизвестно. «Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены»,— уточнили в силовых структурах.

В районе крушения были также обнаружены тела трех погибших. «В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков»,— заявил источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Как пишет «Интерфакс», всего из воды извлечены 13 тел жертв авиакатастрофы, последнее из которых обнаружили утром. Всего, отметил собеседник агентства, на поверхность поднято почти 160 фрагментов останков погибших.

Как сообщало Амур.инфо, 25 декабря утром при вылете из аэропорта Адлера потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ту-154. Он рухнул в море спустя считанные минуты после взлета. На борту было 92 человека. Никто из них не выжил.

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#происшествия

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