В Екатеринославке хозяин украсил свой дом более чем 20 гирляндами

Житель села Екатеринославка Сергей Бутиков прославился тем, что украсил свой дом иллюминацией. На оформление ушло более 20 гирлянд, которые за месяц потребляют электричества на 750 рублей. Зато местные жители называют этот дом «Сказочным». Жители райцентра приходят к нему, чтобы сфотографироваться.

Сергею Никитовичу 65 лет. Новогодним украшательством он занялся давно, когда жил в небольшом селе. «Скучно было там, – вспоминает Сергей Бутиков. – Вот я и начал наряжать дом». Потом он переехал в Екатеринославку, где развернулся с большим размахом.

В начале десятых он три года подряд украшал свой дом на улице Советской и занимал первые места в ежегодном конкурсе на лучшее оформление в частном секторе. Последний раз Сергей Никитович победил в 2013 году. Потом у него возникли проблемы со здоровьем, и несколько лет дом оставался без новогоднего убранства. А в уходящем 2016 году Сергей Никитович снова вернулся к своему хобби.

Его дом украшен не только гирляндами, но и небольшой наряженной новогодней елкой. Она стоит на крыше веранды. В праздничном наряде свой дом Сергей Бутиков держит до 20-х чисел января.

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