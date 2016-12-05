Ученые: Япония и Северная Америка объединятся с Сибирью, образовав суперконтинент

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В будущем геологическая платформа Сибири соединится со схожей по строению платформой Северной Америки и образует суперконтинент, пишет «Российская газета». Об этом на научной сессии общего собрания СО РАН заявил директор иркутского Института земной коры, член-корреспондент Академии наук РФ Дмитрий Гладкочуб.

По словам ученого, более миллиарда лет назад Сибирь и Северная Америка являлись одним континентом, площадь которого превышала 25 миллионов квадратных километров. Вокруг него формировались все суперконтиненты Докембрийского периода. Примерно 600 миллионов лет назад произошел разлом платформы, в результате между Сибирью и Северной Америкой образовался палеоазиатский океан, и начались геологические процессы, которые привели к современному положению материков на Земле.

«Имеющиеся сегодня результаты, наработки, модели позволяют прогнозировать, как континенты будут располагаться относительно друг друга в геологическом будущем. Прогноз на 250 миллионов лет вперед уже сделан. Сибирская платформа опять будет располагаться рядом с северной частью Америки, то есть снова завершится определенный суперконтинентальный цикл, и будет образован новый суперконтинент», – сказал Дмитрий Гладкочуб.

Ученый также отметил, что в настоящее время Сибирская платформа «впаяна» в Евразийскую плиту, хотя в Архейском периоде жизни планеты 2,5 миллиарда лет назад ее не существовало вообще.

«Это были разрозненные микроплиты, и объединение этих блоков в единую структуру, которая сейчас называется Сибирским кратоном, произошло на рубеже 1,9 миллиарда лет», – добавил он.

Кроме того, геологи на основе имеющихся расчетов пришли к выводу, что через 30 миллионов лет к территории современной России присоединятся острова Японии.

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