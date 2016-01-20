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Сегодня, 14:11 0

Кража на миллион долларов: в Нью-Йорке ограблен меховой магазин

Кража на миллион долларов: в Нью-Йорке ограблен меховой магазин
Фото: www.vesti.ru

Шубы из российского соболя на сумму, превышающую миллион долларов, вынесли грабители из магазина в Нью-Йорке, сообщают «Вести.ру».

Происшествие зафиксировано в субботу: трое грабителей разбили витрину кирпичом и, ворвавшись в помещение, сразу направились в отдел хранения самых дорогостоящих товаров, рассказал менеджер магазина. Предполагается, что они точно знали, где и что находится. Менеджер также уточнил, что стоимость некоторых шуб, продаваемых в магазине, достигает 100 тысяч долларов.

Полиция прибыла на место преступления слишком поздно, и задержать грабителей с поличным правоохранителям не удалось.

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#происшествия #США

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