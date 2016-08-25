Фото: letnews.ru

Интересное исследование провели специалисты американского университета Луисвилля. В его ходе они выяснили, что цвет глаз расскажет о талантах человека. Об этом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Daily.

По результатам работы экспериментаторы сделали вывод, что самыми талантливыми считаются люди, у которых васильковая радужная оболочка. Наиболее успешными являются обладатели голубых глаз – они лучше осваивают тяжелые профессии и показывают хорошие результаты в обучении.

Менее талантливы люди с карими глазами, к тому же они меньше удовлетворены своим материальным положением и карьерой. Однако отмечают специалисты, из каждого правила могут быть исключения.

Просмотров всего: 171

#наука

распечатать