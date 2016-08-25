Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27декабря
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:59 0

Цвет глаз расскажет о талантах человека

Цвет глаз расскажет о талантах человека
Фото: letnews.ru

Интересное исследование провели специалисты американского университета Луисвилля. В его ходе они выяснили, что цвет глаз расскажет о талантах человека. Об этом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Daily.

По результатам работы экспериментаторы сделали вывод, что самыми талантливыми считаются люди, у которых васильковая радужная оболочка. Наиболее успешными являются обладатели голубых глаз – они лучше осваивают тяжелые профессии и показывают хорошие результаты в обучении.

Менее талантливы люди с карими глазами, к тому же они меньше удовлетворены своим материальным положением и карьерой. Однако отмечают специалисты, из каждого правила могут быть исключения.

Просмотров всего: 171

#наука

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Ученые: Япония и Северная Америка объединятся с Сибирью, образовав суперконтинент
В России и мире

Космический эксперимент: на МКС планируют печатать живые ткани
В России и мире

Неожиданные причины плохого сна выяснили ученые
В России и мире

Ученые: жара на Северном полюсе способна разрушить экосистему Земли