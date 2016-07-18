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27декабря
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Сегодня, 13:16 0

Количество подписавших петицию против Божены Рынски превысило 60 тысяч

Количество подписавших петицию против Божены Рынски превысило 60 тысяч
Фото: www.mk.ru

На портале change.org продолжается сбор подписей под петицией с требованием лишить гражданства РФ светского обозревателя Божену Рынску, сообщает «Российская планета».

Обращение появилось после того, как Рынска опубликовала в Facebook сообщение, в котором, выразив сожаление в связи с гибелью ансамбля имени Александрова в результате крушения Ту-154, поглумилась над смертью журналистов НТВ.

«Весь ансамбль Александрова. Весь! Нет бы весь борт НТВ.... ну почему именно музыканты?! Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?», — написала Рынска на своей странице в Facebook. Она добавила, что знает ответ на вопрос «почему».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти слова Рынски – «уродливое проявление сумасшествия» и самая жесткая реакция общества в этом случае понятна.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура проверит высказывание Рынски в соцсети о крушении самолета Ту-154, пишут «Известия».

В России интернет-петиции рассматриваются властями в том случае, если они набирают 100 тысяч подписей на портале «Российская общественная инициатива».

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#жизнь #происшествия #шоу-бизнес

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