Благовещенские мастерицы приготовили новогодние подарки (фото)

В Амурской областной филармонии открылась ярмарка декоративно-прикладного искусства. Благовещенские мастерицы предлагают горожанам поделки ручной работы на любой вкус. Изделия могут стать хорошим подарком на Новый год.

Сегодня своё творчество демонстрировали шесть мастеров Они подготовили для покупателей различные варианты петушков, символа наступающего года, обереги, статуэтки из глины, изделия из фетра.

Для девочек на ярмарке найдутся оригинальные украшения для волос. Цена изделий – от нескольких десятков до нескольких сотен рублей. Купить что-то себе каждый желающий сможет до 30 декабря.

«Делаются они, конечно, с любовью, с душой. Иначе, наверное, смысла ни в какой творческой работе нет. Оберег – это особое отношение и мастера, и человека к такому изделию. Обереговая кукла – это неисчерпаемый источник вдохновения и поиска какого-то. Потому что с каждой куклой связана своя традиция. Занимаясь с 2012 года народной куклой, я не могу сказать, что я их все, какие есть, сделаю. Я думаю, я никогда это не сделаю», – прокомментировала рукодельница Ирина Серебряная.

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