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27декабря
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Сегодня, 13:05 0

Полицейские песнями поздравили благовещенцев

Сотрудники управления МВД России по Амурской области в преддверии Нового года провели музыкальный флешмоб. Импровизированный концерт состоялся у новогодней ели, установленной в одном из торговых комплексов Благовещенска.

Посетители новогодней ярмарки услышали песни в исполнении вокального ансамбля управления МВД России по Амурской области «Амурпол» и образцового хора «Детство» благовещенской Центральной детской школы искусств. Артисты исполнили песни «Зима» (музыка – Эдуард Ханок, текст – Сергей Островой) и «Конь» (музыка – Игорь Матвиенко, текст – Александр Шаганов).

Выступление собрало десятки зрителей, которые активно подпевали, снимали происходящее на телефоны и отблагодарили выступающих улыбками и аплодисментами, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

В завершение полицейские поздравили всех присутствующих с наступающим Новым годом и Рождеством.

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#Новый год #праздники

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