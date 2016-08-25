В Благовещенске введут режим повышенной готовности в связи с праздниками

Во вторник, 27 декабря, в 18 часов на территории Благовещенска введут режим повышенной готовности. Он будет действовать до 8 утра 9 января.

Режим повышенной готовности вводится в целях своевременного реагирования на возникновение возможных аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних и рождественских праздников, а также в соответствии с федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», доложил начальник управления по делам ГОЧС Игорь Темнюк на совещании при мэре города.

В целях обеспечения безопасности горожан в период проведения новогодних праздников всем ответственным службам рекомендовано перевести имеющиеся силы и средства в готовность к ликвидации возможных технологических сбоев, аварий и ЧС, к реагированию на возможные аварии, происшествия и ЧС, связанные с ДТП и нарушениями общественного порядка, сообщает пресс-служба мэрии.

Руководителям управляющих и обслуживающих организаций рекомендовано провести мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов, зданий, сооружений, систем энергоснабжения, находящихся на управлении или содержании, а также организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц в период праздников.

При возникновении несчастных случаев следует немедленно сообщить в ЕДДС управления по делам ГОЧС города Благовещенска: 112; 51-81-12.

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