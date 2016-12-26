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27декабря
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В Благовещенске поездки в такси начали дорожать за неделю до Нового года

В Благовещенске поездки в такси начали дорожать за неделю до Нового года
Фото: rusvesna.su

В Благовещенске в период новогодних праздников цены на такси увеличатся в два раза. В одной из служб по заказу легкового транспорта корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что увеличение расценок произойдет с 31 декабря по 2 января на 100 %. Однако горожане сообщают в редакцию, что отдельные компании их уже повысили.

Рост цен вызван повышенным спросом на услуги, признались в службе такси. После 2 января оплата услуг, по словам управляющего, вернется на прежний уровень.

В другой организации также планируют повысить расценки: только 31 декабря в полтора-два раза и на 20–30 рублей – 29-го и 30-го.

В нескольких компаниях затруднились ответить на вопрос о расценках, так как этот вопрос еще решается. Повышать точно будем, говорили специалисты, но насколько – пока неизвестно. В трех службах отказались комментировать вопрос о новогоднем изменении цен.

При этом некоторые горожане уже ощутили разницу в ценах на поездки в такси – в утренние и вечерние часы. «Установив онлайн-приложение, я активно пользуюсь одной известной в городе службой. Позавчера удивилась – за короткую поездку в вечернее время от пересечения улиц Ленина и Чайковского до Ленина – Шевченко с меня запросили 125 рублей. В пути мы были минут 5-7. Я торопилась – что делать? Поехала. Думаю, что всему виной вечернее предпраздничное время – у многих корпоративы, и таксисты зарабатывают. Я решила сравнить, и, согласно приложению, заказ такси этой же фирмы по такому же маршруту, но утром, мне обошёлся бы в 85 рублей», – поделилась жительница областного центра Валентина.

Просмотров всего: 891

#праздники #транспорт #цены

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Zlo15

    Zlo15
    1 час назад

    надо чтобы все АЗС только для автомобилей такси в этот период времени также повысили цены на бензин рублей до 70-80 за литр) глядишь и перестанут борзеть)

  • Акционер2016

    Акционер2016
    1 час назад

    С таким ценником спрос на услуги барыг упадет в несколько раз.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Совсем хереют. Что то нигде зп больше не платят перед нг хоть на неделю. Скотство.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Я не понимаю вашего нытья.... Ходите пешком, ездите на автобусе, купите машину и заправляйте за свои

  • А.Кузнецов

    А.Кузнецов
    1 час назад

    Кто нибудь из недовольных сядьте и поработайте таксистом в предновогодние корпоративы. На жрачку с выпивкой денег не жалко, тысячами выкладываете. А за такси на 30 руб больше заплатить жаба давит. Дорого идите пешком, или не пейте и сам себя везите.

  • Акционер2016

    Акционер2016
    1 час назад

    Придется по 4 рыла набиваться в одну шушлайку

  • А.Кузнецов

    А.Кузнецов
    56 минут назад

    Как будто в обычные дни Акционер2016 вы по другому ездите?

  • Акционер2016

    Акционер2016
    51 минута назад

    » А.Кузнецов

    бомбишь ?

  • kesha

    kesha
    50 минут назад

    Максим повысил, ездила 100 р, в субботу тот же маршрут 150, девушка-водитель сказала, что до 2-3 января наверно, но в любом случае незапредельный ценник, у нас я считаю и так такси недорогое.

  • А.Кузнецов

    А.Кузнецов
    45 минут назад

    Конечно бомблю, жлобы и скупердяи сопли распустили. Хотят комфорта и красивой жизни за даром.

  • kibitzer

    kibitzer
    38 минут назад

    Трагедии не вижу.

    Автобусы прекрасно ходят.

    В праздники человек работает.

    И неделю увеличения цены можно потерпеть.

    Кстати, на НГ праздники в прошлые годы раз 8-10 суммарно воспользовался услугами такси.

    В принципе, терпимо такое повышение.

  • Доктор Иванова

    Доктор Иванова
    36 минут назад

    Госпидя,Кузнецов,красивой жизни в прокуренном таксо, к которому прилагается небритый фейс с воспаленными глазами.....Жрачка,выпивка...С Заголяевки чели?

  • вот отвертка нах

    вот отвертка нах
    26 минут назад

    Россия епт, не привыкли еще

  • CherrySweet

    CherrySweet
    23 минуты назад

    на такси нет денег - ни в будни, ни в праздники.

    езжу на автобусе. от меня не убудет дойти до остановки.

    а таксисту тоже кредиты платить надо.

  • Стриж72

    Стриж72
    16 минут назад

    А.Кузнецов

    Кто нибудь из недовольных сядьте и поработайте таксистом в предновогодние корпоративы. На жрачку с выпивкой денег не жалко, тысячами выкладываете. А за такси на 30 руб больше заплатить жаба давит. Дорого идите пешком, или не пейте и сам себя везите.



    Какие корпоративы? 23 декабря в 12-00 с обычными тяжелыми пакетами с магазина за 185 руб ( вместо 110р )без предупреждения о стоимости поездки? Нормально так . На автобусе в мороз с такими сумками не добраться .

  • А.Кузнецов

    А.Кузнецов
    5 минут назад

    А днем так вообще капец, везде пробки. чтоб куда от доехать пол часа нужно потратить. В общем я считаю повышение цен в предновогодние дни нормальным. Мне на такси не жалко, да и чаевые оставлю. А чтоб не ездить в прокуренных шушлайках и не смотреть на печально-выглядевшего таксиста, так надо такси заказывать нормальные а не самые дешевые.

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