В Благовещенске поездки в такси начали дорожать за неделю до Нового года

Фото: rusvesna.su

В Благовещенске в период новогодних праздников цены на такси увеличатся в два раза. В одной из служб по заказу легкового транспорта корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что увеличение расценок произойдет с 31 декабря по 2 января на 100 %. Однако горожане сообщают в редакцию, что отдельные компании их уже повысили.

Рост цен вызван повышенным спросом на услуги, признались в службе такси. После 2 января оплата услуг, по словам управляющего, вернется на прежний уровень.

В другой организации также планируют повысить расценки: только 31 декабря в полтора-два раза и на 20–30 рублей – 29-го и 30-го.

В нескольких компаниях затруднились ответить на вопрос о расценках, так как этот вопрос еще решается. Повышать точно будем, говорили специалисты, но насколько – пока неизвестно. В трех службах отказались комментировать вопрос о новогоднем изменении цен.

При этом некоторые горожане уже ощутили разницу в ценах на поездки в такси – в утренние и вечерние часы. «Установив онлайн-приложение, я активно пользуюсь одной известной в городе службой. Позавчера удивилась – за короткую поездку в вечернее время от пересечения улиц Ленина и Чайковского до Ленина – Шевченко с меня запросили 125 рублей. В пути мы были минут 5-7. Я торопилась – что делать? Поехала. Думаю, что всему виной вечернее предпраздничное время – у многих корпоративы, и таксисты зарабатывают. Я решила сравнить, и, согласно приложению, заказ такси этой же фирмы по такому же маршруту, но утром, мне обошёлся бы в 85 рублей», – поделилась жительница областного центра Валентина.

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