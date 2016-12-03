Водитель благовещенской маршрутки утверждает, что не бил ребёнка

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился водитель автобуса № 44, которого благовещенка обвинила в том, что он ударил ребёнка. Мужчина недоумевает: по его словам, ситуация развивалась совершенно иначе. Во вторник утром его вызывали на беседу со следователем для дачи объяснений. Инцидент, как сообщало Амур.инфо, случился 25 декабря.

«Во-первых, это были не дети, а подростки, ростом с меня. Мне стало очень обидно – взрослые, считайте, люди, а повели себя так некрасиво, не уважая чужой труд. И их я пальцем не тронул», – начал свой рассказ водитель маршрутного автобуса.

«Всё было вот так – я подъехал на остановку у торгового центра в микрорайоне. Всё: люди у меня идут, рассчитываются, я без кондуктора работал в этот день – был выходной, пассажиропоток в такой день меньше. Соответственно, на выходе я рассчитываю людей и вижу, как двое парней выскакивают из автобуса не заплатив. На вид им лет 15-16, с меня ростом. Вышли и стоят. Подходит ко мне девочка, с ними была. Она рассчитывается, я говорю: "А за парней кто будет платить?" Она раз такая остолбенела. Ну ладно, говорю, я остальных людей рассчитал и из автобуса парням кричу: "Идите сюда!". Они стоят. Я выхожу. Тогда один побежал, один стоит. Я подошел и спрашиваю: "Почему вы так делаете?" "У меня денег нет", – отвечает. "А почему ты в автобусе это не сказал? Что вы выскакиваете из автобуса, так некрасиво делать, кто вас воспитывал? Куда родители смотрят?" – говорю я. Иду ко второму – он от меня убегает. Я его как бы догоняю, и он, получается, подскальзывается и падает передо мной на спину. Я его даже вообще не трогал! Спрашиваю: "Почему не рассчитался?" Он говорит:"У меня денег нет". Я: "Ну что вы как дети малолетние? Нет денег, ну подойдите, скажите, всякое в жизни бывает», – говорит Алексей.

Затем водитель развернулся и сел в автобус. При этом рядом торговала ёлками та самая женщина, которая позже выдвинула журналистам свою версию происходящего.

«Но получается, что я их руками и не тронул! Сегодня была беседа со следователем, я дал объяснения. Он уже общался и с той женщиной, что торгует там у рынка ёлками. Сейчас ищут детей. Но я понимаю, если бы родители ребёнка обратились сами, а так…» – говорит благовещенец.

По словам водителя, ситуации, когда у людей на выходе из автобуса не оказывается денег, происходят часто. «Но люди подходят, говорят об этом. Отвечаю – ради бога, потом занесёте. И, знаете, заносят же. Очень часто не платят именно подростки 13-15 лет. Маленькие дети платят. Бывает, женщины забывают кошельки. Ну 21 рубль – не те деньги, чтобы был конфликт, тем более что люди возвращают. Но я-то за всеми не бегаю. А в этой ситуации меня возмутило то, что девочка, которая была, она рассчиталась, а взрослые молодые парни как нехорошие люди себя ведут. И вот я принципиально вышел с ними побеседовать», – говорит Алексей.

Впредь благовещенский водитель не собирается гоняться за «зайцами», говорит, себе дороже. Но просит горожан быть ответственнее и готовить деньги за проезд.

Ситуацией заинтересовалась областная прокуратура, которая проведёт проверку.

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