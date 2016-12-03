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Водитель благовещенской маршрутки утверждает, что не бил ребёнка

Водитель благовещенской маршрутки утверждает, что не бил ребёнка

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился водитель автобуса № 44, которого благовещенка обвинила в том, что он ударил ребёнка. Мужчина недоумевает: по его словам, ситуация развивалась совершенно иначе. Во вторник утром его вызывали на беседу со следователем для дачи объяснений. Инцидент, как сообщало Амур.инфо, случился 25 декабря.

«Во-первых, это были не дети, а подростки, ростом с меня. Мне стало очень обидно – взрослые, считайте, люди, а повели себя так некрасиво, не уважая чужой труд. И их я пальцем не тронул», – начал свой рассказ водитель маршрутного автобуса.

«Всё было вот так – я подъехал на остановку у торгового центра в микрорайоне. Всё: люди у меня идут, рассчитываются, я без кондуктора работал в этот день – был выходной, пассажиропоток в такой день меньше. Соответственно, на выходе я рассчитываю людей и вижу, как двое парней выскакивают из автобуса не заплатив. На вид им лет 15-16, с меня ростом. Вышли и стоят. Подходит ко мне девочка, с ними была. Она рассчитывается, я говорю: "А за парней кто будет платить?" Она раз такая остолбенела. Ну ладно, говорю, я остальных людей рассчитал и из автобуса парням кричу: "Идите сюда!". Они стоят. Я выхожу. Тогда один побежал, один стоит. Я подошел и спрашиваю: "Почему вы так делаете?" "У меня денег нет", – отвечает. "А почему ты в автобусе это не сказал? Что вы выскакиваете из автобуса, так некрасиво делать, кто вас воспитывал? Куда родители смотрят?" – говорю я. Иду ко второму – он от меня убегает. Я его как бы догоняю, и он, получается, подскальзывается и падает передо мной на спину. Я его даже вообще не трогал! Спрашиваю: "Почему не рассчитался?" Он говорит:"У меня денег нет". Я: "Ну что вы как дети малолетние? Нет денег, ну подойдите, скажите, всякое в жизни бывает», – говорит Алексей.

Затем водитель развернулся и сел в автобус. При этом рядом торговала ёлками та самая женщина, которая позже выдвинула журналистам свою версию происходящего.

«Но получается, что я их руками и не тронул! Сегодня была беседа со следователем, я дал объяснения. Он уже общался и с той женщиной, что торгует там у рынка ёлками. Сейчас ищут детей. Но я понимаю, если бы родители ребёнка обратились сами, а так…» – говорит благовещенец.

По словам водителя, ситуации, когда у людей на выходе из автобуса не оказывается денег, происходят часто. «Но люди подходят, говорят об этом. Отвечаю – ради бога, потом занесёте. И, знаете, заносят же. Очень часто не платят именно подростки 13-15 лет. Маленькие дети платят. Бывает, женщины забывают кошельки. Ну 21 рубль – не те деньги, чтобы был конфликт, тем более что люди возвращают. Но я-то за всеми не бегаю. А в этой ситуации меня возмутило то, что девочка, которая была, она рассчиталась, а взрослые молодые парни как нехорошие люди себя ведут. И вот я принципиально вышел с ними побеседовать», – говорит Алексей.

Впредь благовещенский водитель не собирается гоняться за «зайцами», говорит, себе дороже. Но просит горожан быть ответственнее и готовить деньги за проезд.

Ситуацией заинтересовалась областная прокуратура, которая проведёт проверку.

Просмотров всего: 2899

#дети #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • гедонист

    гедонист
    2 часа назад

    Поздно оправдываться. Форумные палачи его уже раз пять избили и уволили. Слава богу, что они обитают только в интернете.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Дайте догадаюсь с первого раза, что на поверку у подростков деньги в наличии были.

  • зимушка-зима

    зимушка-зима
    1 час назад

    Ну, если именно так было, водитель только поговорил с детьми, и никого не ударил, то уважение мужчине. Так и надо поступать. Интересно, дети найдутся? Как их родители отреагируют на то, что их дети ездят зайцами... Хотя кто в детстве не пытался проехать бесплатно.. но это, конечно, не оправдывает никого

  • Арболет

    Арболет
    1 час назад

    Видимо тетка которая торговала елками бухнула боярышника и ей захотелось спасти мир от зла

  • Макраме

    Макраме
    1 час назад



    Ситуацией заинтересовалась областная прокуратура, которая проведёт проверку.



    Областной прокуратуре следует в первую очередь провести проверку родителей на предмет выполнения ими своих родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. И на учет в органы опеки семейку положено поставить.

    Здесь не столько вина водителя ( да и вина ли вообще), сколько самих родителей.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    А как взимать штраф за безбилетный проезд? Кто будет задерживать "зайцев" и каким образом?.. Сейчас найдутся умники, которые заявят, мол, у меня денег нет, и пойдут восвояси, и чем больше станут молчать водители, тем больше "зайцев" они же наплодят.

  • PRO

    PRO
    1 час назад

    Объяснения водителя насмешили ). Бросил автобус, догнал, и все чтобы сказать "ну что же вы ребята, ну зачем вы так". Мультик про кота Леопольда вспомнился.

    Отвесил подзатыльника и правильно, в следующий раз подумают прежде чем бесплатно кататься. Ну или сразу деру давать.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Нет денег у амбалов - пусть пешком топают.

    Наш город маленький, Труш проверял и сам по молодости пешком драпал.

    Повыращивали тунеядцев-дармоедов великовозрастных.

    Позорище.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    При входе в автобус рассчитываться удобней.

    И зайцы в автобус не пройдут.

  • гад

    гад
    1 час назад

    Сергей Труш

    А как взимать штраф за безбилетный проезд? Кто будет задерживать "зайцев" и каким образом?.. Сейчас найдутся умники, которые заявят, мол, у меня денег нет, и пойдут восвояси, и чем больше станут молчать водители, тем больше "зайцев" они же наплодят.



    да какие зайцы... помоему в наше время уже все привыкли платить за проезд автоматически. Случаи лишь действительно когда забудут люди кошелек бывают. Да еще и со школьниками....которые пытаются сэкономить деньги данные на проезд чтоб потратить на другое.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Согласен, подзатыльник получил, и правильно, коль попался.. ни чего страшного не произошло.. раздули здесь "конфликт".. мужика блин щас затаскают, с объяснениями..

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    На пиво у них всегда есть, а на проезде и сэкономят. Найти, выписать штраф за безбилетный проезд, ремня дома и закрыть тему.

  • 1maks1

    1maks1
    1 час назад

    Так вменить по принципу ОДН в ЖКХ к примеру "обще пассажирский платёж" ОПП и на добросовестных пассажиров раскидать. Проблемку с зайцами решили, как и в коммуналке. Не будет Водитель бегать за неплательщиком. Как-то так в ЖКХ. Все платят за таких подростков.

  • Бяшка

    Бяшка
    1 час назад

    А зря не тронул,надо было в морду дать,я как-то видела,при мне высыпала компания подростков, человек 5, не заплатив за проезд. И так ржали,что водителя обманули. А ничего что у него семья,такие же дети,которым он на еду и одежду зарабатывает!

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    54 минуты назад

    Это уже не дети, это ублюдки.

  • maxcom

    maxcom
    53 минуты назад

    Бяшка

    надо было в морду дать



    Нет, не так. Стоять на месте пока ВСЕ ВОШЕДШИЕ пассажиры не оплатят проезд.

  • Елена2

    Елена2
    29 минут назад

    Сейчас время такое что подростки сами могут по морде дать кому хочешь , и на три буквы послать . Нашли тоже мне жертв обстоятельств , несчастные мля

  • Елена2

    Елена2
    25 минут назад

    А тётенька с елками , лучше пусть за елками своими смотрит , больше пользы будет

  • Елена2

    Елена2
    25 минут назад

    А тётенька с елками , лучше пусть за елками своими смотрит , больше пользы будет

  • Это да 64

    Это да 64
    11 минут назад

    Видимо тетка которая торговала елками бухнула боярышника и ей захотелось спасти мир от зла.

    И ёлки ей пальмами показались, и вдруг пробежал водитель , с портил ей всё.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    2 минуты назад

    во, теперь все готовы порвать детишек)))

    щя найдется свидетель, который расскажет, что на самом деле всех била тетка елками.

    а потом найдут детей, которые скажут, что у них деньги забрал этот свидетель, который указал на тетку, они побежали за этим свидетелем, а за ними почему-то побежал водитель.

    Но в итоге на самом деле окажется, что свидетеля, водителя, тетку с елками и пацанов отлупила девчонка, которая расплатилась за проезд. и все просто убегали от нее.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    9 секунд назад

    с другой стороны подростки должны ощущать обратную связь за свое поведение, где то в морду получить, а где то испугаться реакции мужика, чтобы на будущее не повадно было и выводы делались. Без реакции негативной они не усвоят неправильность своего поведения. Лично я расцениваю действия мужчины как ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ мера воздействия. А то подростки и правда офигивают порой. По больше бы воспитателей таких да смирно бы ходили и боялись сделать проступок как другие граждане. В следующий раз когда его сверснику придет в голову так сделать, его наученный друг скажет "да ну нафиг мне один раз уже прилетело, больше не хочу"". Отец пацана наоборот должен пожать руку водителю за вклад в развитие личности его ребенка.

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