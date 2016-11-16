Космический эксперимент: на МКС планируют печатать живые ткани

Фото: kaliningradfirst.ru

Госкорпорация «Роскосмос» готовится к эксперименту по 3D-печати живых тканей. Это планируют сделать на борту Международной космической станции, пишет ТАСС. Сроки самого испытаний пока не называются.

Эксперимент, получивший шифр «Магнитный 3D-биопринтер», уже одобрен российскими учеными и ждет согласования технического задания и конструкторской документации на научную аппаратуру, которую используют для проведения эксперимента на МКС.

«Прежде чем аппаратура попадет на МКС, предстоит трудоемкий и сложный процесс создания и наземной отработки оборудования, включая разработку методики проведения эксперимента и обучения экипажа. Решение о времени проведения эксперимента относится к компетенции "Роскосмоса" и может быть принято после проведения всех необходимых мероприятий, которые сопутствуют подготовке и проведению космических экспериментов на МКС», – сказал директор департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства ОРКК Валентин Уваров.

Отмечается, что в подготовке и реализации эксперимента будут задействованы РКК «Энергия», ФГУП «ЦНИИмаш», Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина и Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

По сообщению «Известий», биопечать в невесомости позволяет использовать не аддитивный метод печати — когда наносится слой за слоем, — а так называемый формативный, когда объект создается одновременно с разных сторон по типу лепки снежка.

Сроки эксперимента должен определить «Роскосмос». Но ученые возлагают на него большие надежды, поскольку печать в космосе живых тканей и сопутствующие эксперименты должны ответить на важные вопросы, к примеру, является ли гравитация фактором в морфогенез тканей.

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