Благовещенка нашла в банке с сайрой живых червяков

Жительница Благовещенска в банках с натуральной консервированной сайрой обнаружила червяков. «Сюрпризы» небольших размеров ярко-оранжевого цвета резвились в ёмкости. Шокированная Екатерина во вторник, 27 декабря, собирается обратиться в амурское управление Роспотребнадзора, чтобы специалисты провели проверку продукции.

«Несколько баночек сайры мы купили вчера вечером в супермаркете по адресу: Театральная, 236. Производитель довольно известный, компания из Находки. Открыла, смотрю – стружки что ли от открывашки, такие яркие ниточки. Смотрю на неё – нет, открывашка у меня ровная. Пригляделась – а они, червячки, ещё и движутся, прямо ползают, ужас! Как на курорте в этой банке! Я в шоке таком была. Это ладно у меня зрение хорошее, а кто-то и так в суп бросит, кто-то не заметит…» – рассказала ИА «Амур.инфо» Екатерина.

Баночки сайры девушка убрала в пакет, сейчас они ждут вердикта специалистов. «Скорее всего, рыба была заражена. После обеда я поеду в управление Роспотребнадзора. Магазин, думаю, не виноват, скорее всего, вся партия оказалась такой. Очень бы хотелось, чтобы такой продукт убрали из продажи, всю партию нужно изымать», – считает благовещенка.

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