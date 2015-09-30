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Сегодня, 11:03 13

Благовещенка нашла в банке с сайрой живых червяков

Благовещенка нашла в банке с сайрой живых червяков

Жительница Благовещенска в банках с натуральной консервированной сайрой обнаружила червяков. «Сюрпризы» небольших размеров ярко-оранжевого цвета резвились в ёмкости. Шокированная Екатерина во вторник, 27 декабря, собирается обратиться в амурское управление Роспотребнадзора, чтобы специалисты провели проверку продукции.

«Несколько баночек сайры мы купили вчера вечером в супермаркете по адресу: Театральная, 236. Производитель довольно известный, компания из Находки. Открыла, смотрю – стружки что ли от открывашки, такие яркие ниточки. Смотрю на неё – нет, открывашка у меня ровная. Пригляделась – а они, червячки, ещё и движутся, прямо ползают, ужас! Как на курорте в этой банке! Я в шоке таком была. Это ладно у меня зрение хорошее, а кто-то и так в суп бросит, кто-то не заметит…» – рассказала ИА «Амур.инфо» Екатерина.

Баночки сайры девушка убрала в пакет, сейчас они ждут вердикта специалистов. «Скорее всего, рыба была заражена. После обеда я поеду в управление Роспотребнадзора. Магазин, думаю, не виноват, скорее всего, вся партия оказалась такой. Очень бы хотелось, чтобы такой продукт убрали из продажи, всю партию нужно изымать», – считает благовещенка.

Просмотров всего: 2014

#закон #здоровье #торговля

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Давно уже не покупаем Сайру потому, как качество стало не какое, хоть за 49 хоть за 96рэ.

  • Жалейка

    Жалейка
    2 часа назад

    А что покупать тогда? Я суп с сайрой очень уважаю, теперь и брать страшно

  • утка

    утка
    2 часа назад

    че врать то??? живые червячки уже перед глазами бегали у нее.

    На закуску наверно открыла.Ду..а.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Как могли черви не свариться? Проверить бабу надо на причастность к данному магазину.

  • SStorm

    SStorm
    2 часа назад

    господи, да это норма...такие черви безопасны для человека и допускается их наличие в консервах...об этом в ту на продукцию написано

  • Микляй

    Микляй
    1 час назад

    Страшны не те червяки, которых мы едим, а те, которые нас едят

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    1 час назад

    раньше старики говорили: "В плохом яблоке червь не заведется" (т.е. червь любит яблоки без нитратов и вкусные). Вывод - сайра хорошего качества.

  • Nata28rus

    Nata28rus
    1 час назад

    Это гельминты. После тепловой обработки рыбы они становятся красными. Даже по санитарным нормам допускается их наличие в готовой продукции, поскольку они не опасны для здоровья. Но чтоб красные червячки еще и двигались...это что то из области фантастики.

  • Мог бы родиться и в Африке

    Мог бы родиться и в Африке
    1 час назад

    Они не просто двигались. По информации от АИ они "резвились"

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Наверное рыпка производства заводика, принадлежащего одному кудрявому бандиту-боксеру

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    А как они без воздуха то? Может год стояли на прилавке

  • Филиппа

    Филиппа
    40 минут назад

    Я тоже видела в сайре таких червячков,но они не были живыми.Значения не придала,убрала их и все.

  • CherrySweet

    CherrySweet
    18 минут назад

    на рыбалку!!!)))

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