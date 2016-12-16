В российском кинопрокате лидирует космомелодрама «Пассажиры»

Фото: actualnews.org

Более 278 миллионов рублей в первый же уикенд собрала космическая мелодрама «Пассажиры». Она заняла первую строчку российского проката по итогам выходных. Об этом сообщает РИА Новости. Определена пятерка фильмов, лидирующих в российском прокате в прошедшие выходные.

По сюжету, космический корабль с пятью тысячами пассажиров на борту летит на планету, которая должна стать для всех новым домом. Все погружены в искусственный сон, однако по неизвестной причине двое пассажиров просыпаются и понимают, что лететь им еще 90 лет, и остаток жизни они проведут вместе. Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт.

На второй строчке рейтинга «Елки-5» Тимура Бекмамбетова, собравшие в первые прокатные выходные 182,1 миллиона рублей. Новая часть франшизы «Звездные войны» – «Изгой-один: Звездные войны. Истории» оказалась на третьей строке, собрав 100,5 миллиона рублей. За две недели проката фильм собрал 516,7 миллиона рублей.

На четвертой строке – рождественская драма «Призрачная красота» с Уиллом Смитом в главной роли, собравшая за выходные 36,6 миллиона рублей. Всего сборы картины за две недели проката составили 159,4 миллиона.

Замыкает пятерку лидеров мультфильм «Моана» – 29,7 миллиона рублей за выходные и 786,1 миллиона за четыре недели проката.

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