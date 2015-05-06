В Мытищах задержана женщина, вытолкнувшая из окна 7-летнего ребенка

Фото: fapnews.ru

Жительница Калужской области задержана по подозрению в убийстве малолетнего ребенка, сообщает «Российская газета», ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, вечером 26 декабря 34-летняя женщина вытолкнула ребенка 2009 года рождения из окна квартиры на 15-м этаже дома в городе Мытищи. От полученных повреждений он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Ожидается, что в ближайшее время суд изберет для нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

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#происшествия

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