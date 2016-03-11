Благовещенский плейбэк–театр проведёт первый перформанс

Фото: организатор перформанса Роман Костенко

Актеры благовещенского плейбэк-театра готовят для зрителей свое первое представление. Перформанс под интригующим названием «Начало» состоится 14 января 2017 года в Амурском театре кукол.

Плейбэк-театр – камерный театр, который лучше всего работает в тесном контакте с публикой, но на небольшом расстоянии. Ведь именно зрители создают действие на сцене. Во время представления на сцене оживают истории зрителей. Актеры, заранее не обсуждая друг с другом, как и что играть, устраивают спектакль из впечатлений, переживаний, радостей или воспоминаний публики. При этом плейбэкеры используют в своей игре арсенал специальных техник и форм в сочетании с актерским мастерством и музыкальным сопровождением. Плейбэк–театр – это новое для Благовещенска направление в искусстве, с которым некоторые уже познакомились на открытых репетициях труппы.

«Мы решили посвятить наш первый перформанс по теме "Начало". Для нас это будет начало театральной деятельности. Некоторые наши актеры, например, впервые выйдут на большую сцену. Всё это очень волнительно – делать первый шаг и двигаться дальше. Мы призываем зрителей нести на наше представление истории о любых своих начинаниях, успешных или, может, не очень. Или о том, что хотелось бы начать. Скучных и неинтересных историй не бывает, каждая – это целая жизнь, которую можно увидеть на сцене здесь и сейчас, и она обязательно откликнется в сердце рассказчика и, вполне возможно, заиграет новыми красками», – рассказал организатор перформанса Роман Костенко.

Плейбэк–театр появился в Благовещенске в марте этого года. Увлечённая идеей небольшая группа энтузиастов начала обучение методу под руководством специализированных тренеров Центральной российской школы плейбэк-театра – Игоря Любитова и Марии Мишиной. После четырех обучающих модулей и огромной самостоятельной работы труппа получила возможность давать полноценные представления. После второй половины обучающей программы актёрам выдадут сертификаты, подтверждающие статус актера плейбэк-театра, и они смогут вести гастрольную деятельность.

Перформанс «Начало» состоится 14 января 2017 года в Амурском театре кукол, начало в 18 часов. Билеты можно купить в кассе театра.

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