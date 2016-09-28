В Южной Корее готовятся к фестивалю подледной рыбалки (фото)

Фото: doodoo.ru

Корейский город Хванчхон готовится к ежегодному фестивалю подлёдной рыбалки. В городе уже провели церемонию зажжения фонарей, сделанных в форме рыб. Тем самым было положено начало обратному отсчёту до открытия фестиваля, сообщает ИА «Дейта».

Фестиваль подлёдной рыбалки начнётся 7 января и продлится более трёх недель. По информации, опубликованной на сайте агентства Yonhap, для посетителей разработана большая программа со множеством мероприятий. В нее включены и сама подлёдная ловля рыбы, и катание на санях. На фестиваль ждут более 1 миллиона гостей.

Организаторы рассказывают, что рыбакам любителям будет предоставлена возможность ловить на удочку и голыми руками традиционную для здешних мест форель.

Для украшения города Хванчхон зажгли 27 тысяч огней – по количеству жителей города. Лампы останутся на улицах города до конца февраля 2017 года.

В прошлом году мероприятие получило статус фестиваля, представляющего культуру Южной Кореи. Он попал в число четырех самых крупных зимних празднеств в мире. Это Ледяной и снежный мир в Китае, Снежный фестиваль Саппоро в Японии и канадский Зимний карнавал.

Хвачхон находится в горной местности в 120 километрах к северо-востоку от Сеула.

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