Почтовые марки пропитывают синтетическим наркотиком: обзор прессы

Фото: uralpress.ru

Сколько времени потребуется копить деньги стреднестатистическому россиянину, чтобы купить машину; кто ленивей всех на свете; где дан старт строительству моста через Амур; как напоминают о неоплаченных долгах жителям Волгограда – какие СМИ дают ответы на эти и другие вопросы, читатели Амур.инфо узнают, прочитав обзор, подготовленный ведущим «Авторадио-Благовещенск» Павлом Савинкиным.

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«Российская газета» сегодня ставит в известность, что копить на новую машину среднему жителю страны придется три года и два месяца. При этом нельзя есть, пить и ходить в кино, а всю зарплату откладывать только на будущую покупку. Эксперты Автостата исходили из средневзвешенной цены автомобиля 1 млн 370 тысячи рублей и средней зарплаты – 35,7 тысячи рублей.

Быстрее всего обладателями новых машин могут стать жители Ямало-Ненецкого АО – им хватит и 17 месяцев.

«Ну а кому копить и копить, вы, заглянув в кошелек, пожалуй, определите и без Автостата…» – отмечает Павел Андреевич.

Напишут же такое

Статистика сегодня на страницах газет занимается не только автомобилями. Заодно специалисты выявили, «кто ленивей всех на свете». В результате опросов был сделан вывод, что самыми ленивыми являются менеджеры по продажам, бухгалтеры и юристы. Но на вершине пьедестала почета находятся так называемые офис-демократы, «люди без дресс-кода», которые есть в любой компании. Это программисты и системные администраторы. Лень их, согласно написанному в газете, не знает границ.

Уж если кто и может с ними спорить, так это журналисты.

Также в номере

Еще обозреватель, пожалуй, назвал бы материал о том, что сотрудники Челябинской таможни перекрыли необычный наркотрафик: они перехватили новогодний конверт, в котором находились почтовые марки, пропитанные синтетическим наркотиком. Подобный способ перемещения дури встречается впервые.

Еще в газете пишут, что 70 % выпускников вузов не смогли назвать два произведения Пушкина. То есть, «Муму» еще называют, но «Евгения Онегина» уже не помнят, улыбается Павел Андреевич. Об этом в статье про современное образование под рубрикой «Проблема».

Очень интересно

Далее «Амурская правда», рассказывающая о том, что дан старт строительству моста через Амур – более 20 лет Россия и Китай шли к этому событию – и вот, свершилось.

Еще читатели узнают о том, что тындинские предприниматели погорели на продаже поддельного «Адидаса».

Ну а еще пишут о том, что старателей возьмут под спутниковый контроль. Система позволит оперативно определять загрязнителей и отравителей природы. Вопрос – не поздновато ли? – не задается…

Оп-паньки

«Панорама» рассказала о том, что судебные приставы Волгограда нашли необычный способ напоминания гражданам о неоплаченных долгах. Хотя, с другой стороны, если долг оплачен, то он уже и не долг… Но автор обзора не стал придираться к написанному. Главное здесь в том, что приставы развесили на елках, выставленных на продажу, самодельные шары, на которых в стихотворной форме (сами сочиняли!) призвали к добровольному погашению долгов.

«Еще бы картинку-страшилку нарисовали. Но, наверное, среди приставов нет художников», – заметил Павел Савинкин.

На посошок

В «Комсомольской правде» говорится о том, что многие крупные госкомпании экономят на корпоративах, а некоторые вообще их отменили. Что интересно, зачастую сотрудники сами спонсируют торжество, покупая на свои кровные спиртное. Что, впрочем, имеет смысл: пьешь не что предложат, а что самому нравится. Хотя, с другой стороны, сначала пьешь, что нравится, потом то, что принес коллега, потом…

Кстати, в некоторых корпорациях вместо выпивона проводят соревнования по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

«Опять же, согласитесь, часто после корпоратива такие вопросы мучают наутро». – завершает обзор Павел Савинкин.

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