Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27декабря
Предыдущая новость
Сегодня, 08:44 0

Ясно, от 19 до 23 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 27 декабря

Ясно, от 19 до 23 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 27 декабря
Фото: irastrange.livejournal.com

27 декабря в Амурской области ясно. Дует юго-западный ветер, скорость которого составляет 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха – от -18 до -23 градусов.

В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Скорость юго-западного ветра – 4-9 метров в секунду. Уличные термометры покажут днем 17-19 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

На дорогах области и Благовещенска местами сохраняется снежный накат

Просмотров всего: 23

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Ночью – до 30 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 27 декабря
В России и мире

Ученые: жара на Северном полюсе способна разрушить экосистему Земли
Общество

Прогноз погоды в Амурской области на 26 декабря: до 20 градусов мороза
Общество 1

В Благовещенске в воскресенье ожидается снег