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Ясно, от 19 до 23 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 27 декабря
Фото: irastrange.livejournal.com
27 декабря в Амурской области ясно. Дует юго-западный ветер, скорость которого составляет 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха – от -18 до -23 градусов.
В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Скорость юго-западного ветра – 4-9 метров в секунду. Уличные термометры покажут днем 17-19 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.
На дорогах области и Благовещенска местами сохраняется снежный накат
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