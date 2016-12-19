Ясно, от 19 до 23 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 27 декабря

Фото: irastrange.livejournal.com

27 декабря в Амурской области ясно. Дует юго-западный ветер, скорость которого составляет 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха – от -18 до -23 градусов.

В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Скорость юго-западного ветра – 4-9 метров в секунду. Уличные термометры покажут днем 17-19 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

На дорогах области и Благовещенска местами сохраняется снежный накат

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#погода

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