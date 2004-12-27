Экс-губернатор невиновен: история Приамурья

27 декабря 2010 года экс-губернатора Приамурья Леонида Короткова оправдали по всем эпизодам его уголовного дела. Оправдательный вердикт вынес Благовещенский городской суд. Леонид Коротков руководил Амурской областью с 2001 по 2007 годы. Он был отрешён от должности «в связи с утратой доверия президента» – такова была официальная формулировка, и это решение связывалось именно с возбуждёнными в его отношении уголовными делами.

27декабря 1899 года в открывшемся в Благовещенске речном училище начались занятия.

***

27 декабря 1956 года актив медицинских работников области рассмотрел итоги Всесоюзного совещания актива работников здравоохранения и наметил задачи по дальнейшему подъёму здравоохранения в Приамурье.

***

27 декабря 1973 года трудящиеся благовещенских предприятий рапортовали о выполнении годового плана.

***

1978 год. В Благовещенске прошёл слёт молодых сотрудников органов и подразделений управления внутренних дел Амурской области.

***

Депутаты городской Думы 27 декабря 2004 года дали своё согласие мэру на увольнение председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Евгения Григорьева. У Александра Мигули к нему было несколько претензий, которые он озвучил на заседании Думы.

***

2006 год. Ни одна из больниц Приамурья полностью не отвечала требованиям пожарной безопасности. К таким выводам пришли инспекторы Госпожнадзора после проведения проверок в лечебных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. 27 декабря сотрудники пожарного надзора подвели предварительные итоги проверок.

***

В Амурском государственном университете 27 декабря 2007 года презентовали книгу об эвенках – «Представления эвенков Приамурья об окружающем их мире». Автор книги – Анатолий Мазин, уроженец посёлка Магдагачи, доктор исторических наук, сотрудник института археологии и этнографии Российской академии наук. Интересно, что по книгам Анатолия Мазина эвенки восстанавливают свои традиции и обычаи, вспоминают то, как они проводились. В продажу издание не поступило. Все 500 экземпляров разошлись по библиотекам и музеям.

***

2011 год. В Амурской областной детской клинической больнице начал работать 128-срезовый компьютерный томограф. Аналогов этому прибору не было ни в одной больнице Сибири и Дальнего Востока. С помощью аппарата у врачей появилась возможность ставить точные диагнозы на ранних стадиях заболевания.

***

2013 год. Новое отделение лучевой терапии готовилось принять первых пациентов. Установленное в нём оборудование – одно из лучших на Дальнем Востоке. Раньше амурских пациентов отправляли в Хабаровск, ближайший город, где есть подобная техника.

***

2013 год. В АмГУ торжественно открыли долгожданный бассейн «Студенческий». Его начали строить ещё в ноябре 2011 года в рамках проекта «500 бассейнов России». Открыть вовремя объект не могли то из-за сложностей с финансированием, то из-за наводнения. Принять первых посетителей «Студенческий» смог только в следующем году.

***

27 декабря 2014 года в Благовещенске состоялось торжественное открытие хирургического корпуса Амурской областной детской больницы, который начали строить в 2005 году. На церемонии выступили губернатор Олег Кожемяко, министр здравоохранения Николай Тезиков. Они подчеркнули, что корпус полностью готов к работе и в полном объёме может лечить больных. Завершение работ несколько раз откладывали, министр Тезиков ранее объяснял, «гнать» со строительством корпуса нельзя – работы на объекте должны быть выполнены безукоризненно, без недоделок.

Просмотров всего: 149

#жизнь #интернет

распечатать