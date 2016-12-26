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26 декабря 2016, 20:38 4

В России запретили продажу спиртосодержащей непищевой продукции

В России запретили продажу спиртосодержащей непищевой продукции
Фото: informing.ru

26 декабря в РФ приостановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции. Соответствующее постановление было выпущено Роспотребнадзором. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей)», – сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 декабря поручил главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней, пишет ТАСС.

Такие меры принимаются для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей.

С 17 по 23 декабря более 120 жителей Иркутской области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник», 75 человек скончались.

В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства «Боярышник» и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, расследование передано в центральный аппарат СК РФ.

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#закон #здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • full

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    2 часа назад

    То есть лекарства относятся к еде? Или как?

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    щас народ начнет помирать пачками. начнут жрать бурду.

    разобрались бы лучше откуда яд взялся в косметическом средстве

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    1 час назад

    В России что только не запрещали

  • Tуман

    Tуман
    43 минуты назад

    Я успел 50 бутыльков купить. Лепота. ..

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