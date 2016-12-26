Амурская область оказалась на 11 месте в спортивном рейтинге субъектов РФ

Фото: pobedpix.com

Издание «Советский спорт» подготовило рейтинг, в котором все субъекты РФ ранжированы по спортивным критериям. Амурская область оказалась на 11 месте из 85. Первое заняла Республика Татарстан, последнее – Магаданская область.

Регионы распределялись в рейтинге исходя из нескольких десятков критериев, в качестве основных рассматривались количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня.

Кроме того экспертный совет оценил долю населения региона, активно занимающуюся спортом, долю населения, сдавшую нормы ГТО, и многое другое.

Еврейская автономная область оказалась на 78 месте, Сахалинская – на 75, Камчатский край на 65, Приморский край на 59 месте, Хабаровский – на 54, на 33 месте Чукотский автономный округ, Якутия на 25 месте.

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