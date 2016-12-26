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26 декабря 2016, 20:10 12

Амурская область оказалась на 11 месте в спортивном рейтинге субъектов РФ

Амурская область оказалась на 11 месте в спортивном рейтинге субъектов РФ
Фото: pobedpix.com

Издание «Советский спорт» подготовило рейтинг, в котором все субъекты РФ ранжированы по спортивным критериям. Амурская область оказалась на 11 месте из 85. Первое заняла Республика Татарстан, последнее – Магаданская область.

Регионы распределялись в рейтинге исходя из нескольких десятков критериев, в качестве основных рассматривались количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня.

Кроме того экспертный совет оценил долю населения региона, активно занимающуюся спортом, долю населения, сдавшую нормы ГТО, и многое другое.

Еврейская автономная область оказалась на 78 месте, Сахалинская – на 75, Камчатский край на 65, Приморский край на 59 месте, Хабаровский – на 54, на 33 месте Чукотский автономный округ, Якутия на 25 месте.

Просмотров всего: 242

#спорт

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Витком

    Витком
    3 часа назад

    с какого перепугу то ? Даже своего футбольного клуба нет!!!

  • filva

    filva
    2 часа назад

    странно.чем же это взяли.

  • full

    full
    2 часа назад

    Витком

    с какого перепугу то ? Даже своего футбольного клуба нет!!!



    Дык за отсутствие футбольного клуба очки добавляют. Все сходится.

  • Sileva

    Sileva
    2 часа назад

    Один из немногих регионов страны где нет ни одной профессиональной команды еи в одном виде спорта. Тогда уж Советский спорт входит в тройку мировых лидеров спортивной прессы, че уж.

  • Оля111

    Оля111
    2 часа назад

    Ну хоть в чем-то мы на хорошем счету! А спортсмены у нас есть отличные, постоянно читаю в СМИ об их победах на различных соревнованиях, в том числе мирового уровня.

  • СаняЧ

    СаняЧ
    1 час назад

    В области очень много спортсменов представляющие АО как на всеросийских так и на мировых площадках, просто никто не интересуется. В основном это единоборства и атлетика

  • full

    full
    1 час назад

    СаняЧ

    В области очень много спортсменов представляющие АО как на всеросийских так и на мировых площадках, просто никто не интересуется. В основном это единоборства и атлетика



    Вы не поверите - даже спорткомитет не очень интересуется. Дорого для него это.

  • СаняЧ

    СаняЧ
    1 час назад

    full, ложь. Многие спортсмены едут засчет области, у них просто нет денег ни на дорогу ни на проживание

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Вот и прекрасно, что нету профессиональной команды. И дальше - так держать. Увеличивать массовость и придут более высокие места в рейтинге.

  • full

    full
    53 минуты назад

    СаняЧ

    full, ложь. Многие спортсмены едут засчет области, у них просто нет денег ни на дорогу ни на проживание



    Дада. Я помню, как борцу, который привез золото из Ирана спорткомитет денег выделил до турнира. Никак. Собирали своими силами. Потом то да, оплатят, только до этого потом дожить надо, сто пятьдесят тысяч рублей найти. Так что засунь себе эту ложь в одно место.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    37 минут назад

    11 место? У Геббельса есть хорошее изречение...про ложь.

  • Азимут 555

    Азимут 555
    16 минут назад

    Ну, при нынешнем уровне развития спорта по стране, может и на 11-м. А вот сравнение с, например, 80-ми годами, советскими, будет позорным. Когда сельские школьные команды только и успевали разъезжать на районные соревнования по лыжам, хоккею, футболу, легкой атлетике и туризму. На школьных или совхозных автобусах. Могли себе позволить. Массовый детский спорт. Вот то был государственный подход.

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