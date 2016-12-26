Благовещенский горнолыжник получил травму на соревнованиях в Облучье

Федерация горнолыжного спорта Амурской области «Слалом Амур» поучаствовала в ежегодном открытом первенстве Еврейской автономной области по горнолыжному спорту среди ветеранов. Соревнования прошли в Облучье.

Соревнования проводились в двух дисциплинах: «слалом» и «слалом гигант». По итогам двух соревновательных дней благовещенские горнолыжники заняли три призовых места. При этом команда не имеет возможности постоянно тренироваться в Амурской области, так как нет трасс.

В дисциплине «слалом» в группе от 35 до 44 лет первое призовое место занял Андрей Попов. У него же второе место в дисциплине «слалом гигант» в группе от 35 до 44 лет. В группе от 45 до 54 лет в дисциплине «слалом» второе призовое место занял Юрий Гончаров.

«К сожалению, не обошлось и без травм, горнолыжный спорт – самый скоростной немоторный вид спорта, и, как следствие, самый травмоопасный вид спорта, при скоростном спуске лыжники развивают скорости более 100 километров в час. В первый день соревнований одному из наших спортсменов – Илье Харину – не повезло, произошло падение и вылет с трассы, спортсмен получил травму и не смог продолжить участие в соревнованиях», – сообщил ИА «Амур.инфо» представитель федерации Максим Максимов.

Это уже не первые победы горнолыжников в новом сезоне 2016 – 2017 годов, двумя неделями ранее 11 и 12 декабря команда «Слалом Амур» начала новый сезон, заняв призовые места на первых в этом сезоне ежегодных соревнований на первом этапе открытого кубка Хабаровского края среди ветеранов по горнолыжному спорту.

В итоге в дисциплине «слалом» в группе от 35 до 44 лет третье призовое место занял Илья Харин. В дисциплине «комбинация (слалом гигант)» в группе от 35 до 44 лет второе место занял Анатолий Давыдов.

Остальные призовые места у горнолыжников из Владивостока, Хабаровска и Облучья.

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