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Глава региона выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ту-154

Губернатор Амурской области Александр Козлов выражает соболезнование в связи с трагической гибелью самолёта Ту-154 над Чёрным морем. На борту самолета находилось 92 человека.

«От себя лично и от имени правительства Амурской области выражаю глубокие соболезнования и поддержку семьям погибших в страшной авиакатастрофе. Трагедия унесла жизни военнослужащих, представителей творческой интеллигенции – музыкантов и журналистов. Среди находившихся на роковом борту была Елизавета Глинка, человек с широкой и светлой душой, спасшая не одну человеческую жизнь и всегда стремившаяся быть там, где нужна ее помощь. Это тяжелая и невосполнимая утрата», – сказал Александр Козлов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 25 декабря после взлета с аэродрома Адлера самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. Позднее в полутора километрах от черноморского побережья Сочи были обнаружены фрагменты его корпуса. Военнослужащие, представители СМИ и участники ансамбля имени Александрова летели в Сирию. На борту находились 92 человека. Среди пассажиров самолета был выпускник ДВОКУ Александр Ваганов.

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#происшествия

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Комментарии
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  • не депутат

    не депутат
    13 минут назад

    Ужас какой. Слишком часто стали самолёты падать вам не кажется? Ту-154 очень старый и один из самых тяжелоуправляемых самолётов, их перестали производить уже давно и отнюдь не случайно.

    Не покидают мысли, что это теракт. Какой бы самолёт не был, не мог он просто так упасть

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