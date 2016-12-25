Глава региона выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ту-154

Губернатор Амурской области Александр Козлов выражает соболезнование в связи с трагической гибелью самолёта Ту-154 над Чёрным морем. На борту самолета находилось 92 человека.

«От себя лично и от имени правительства Амурской области выражаю глубокие соболезнования и поддержку семьям погибших в страшной авиакатастрофе. Трагедия унесла жизни военнослужащих, представителей творческой интеллигенции – музыкантов и журналистов. Среди находившихся на роковом борту была Елизавета Глинка, человек с широкой и светлой душой, спасшая не одну человеческую жизнь и всегда стремившаяся быть там, где нужна ее помощь. Это тяжелая и невосполнимая утрата», – сказал Александр Козлов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 25 декабря после взлета с аэродрома Адлера самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. Позднее в полутора километрах от черноморского побережья Сочи были обнаружены фрагменты его корпуса. Военнослужащие, представители СМИ и участники ансамбля имени Александрова летели в Сирию. На борту находились 92 человека. Среди пассажиров самолета был выпускник ДВОКУ Александр Ваганов.

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