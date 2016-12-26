«Новый год в разные десятилетия»: на «Альфа-канале» стартовала новая рубрика

На этой неделе «Альфа-канал» запустил предновогоднюю рубрику под названием «Новый год в разные десятилетия». Каждый день вместе с нашим героем журналисты будут рассказывать об особенностях празднования Нового года в разные годы. Вспомнят советское застолье, где и как отмечали главный праздник года, какие костюмы и подарки были популярны в разное время. Первый герой рубрики – журналист Павел Савинкин – перенёсся в далекие 70-е.

Начало традиции – обращаться главам государства к народу с новогодними поздравлениями – положил Леонид Брежнев. Кроме этого новшества эпоху «застоя» взбодрил и легендарный фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Картина вышла в 1975 году, но до сих пор во многих семьях сохранилась традиция встречать Новый год вместе с Женей Лукашиным и Надей из Ленинграда. Праздничный стол в 70-е накрывали без изысков, предварительно отстояв приличную очередь в магазине. Блюдом №1 уже считался салат «Оливье».

«Вооот спасибо, заливное, картошечка... В прежние времена, во время моей юности, вот такой жареной картошки нельзя было увидеть в столовой. Обычно было пюре, солянка. Когда накладывали пюре, раздатчица ложечкой делала тюк-тюк-тюк, гармошечку такую», – показывает Павел Савинкин по пути с разносом к кассе.

На 70 копеек студент Павел Савинкин мог купить в столовой суп, котлету, чай или кисель, а ещё наивкуснейший пирожок с ливером за 5 копеек. В 70-е годы будущий амурский журналист учился на филолога во Владивостоке. Вспоминает – студенческий стол, да и советский в целом, не ломился под разными явствами, но была в нём неповторимая изюминка.

«Что было на нашем новогоднем столе? Во-первых, это была вареная колбаса, сорта были такие "Молочная", "Докторская" и как ни странно "Диабетическая", та, которая без сала. Сейчас она не такая вкусная, как была тогда. Майонез был дефицитом! Вот когда "выбрасывали"... "Выбрасывали" – это термин такой был в то время. Баночки народ покупал десятками просто», – вспоминает Павел Андреевич.

Народный салат «Оливье» тогда заправляли сметаной. Колбасы в нём было меньше, чем сейчас – смеётся журналист. А в целом вкус не изменился, вот только зелени тогда не было, как и свежих помидоров, огурцов. На стол ставили соленья и квашеную капусту. Студентам разносолы присылали из деревни.

«Холодец, который делал мой отец, ооо… Он был прозрачен, это просто поэзия! Мы учились на последнем курсе, когда Яковлев в хрестоматийном фильме говорил, какая гадость ваша заливная рыба, это действительно было смешно, потому что иногда в столовых заливная попадалась. Но это была не та рыба, о которой писалось в книгах вкусной и здоровой пищи, да», – делится Павел Савинкин.

Что интересно, говорит Павел Андреевич, в портовом городе Владивосток трудно было достать икру. Она считалась дефицитом. Да и сейчас многим не по карману. Зато на столе всегда была жирная селёдка с луком.

«В советское время было не очень просто с продуктами, хозяйки готовились к новогоднему столу заранее. И тем не менее самым главным блюдом были оливье, селёдка под шубой, холодец. Картофельное пюре, домашняя котлета, запечённая курица», – перечисляет управляющая одной из столовых города Наталья Сенотрусова.

Неизменным атрибутом советского Нового года были мандарины и шампанское. Газированное вино с ярким вкусом дрожжей, обязательно сладковатое, полагалось открывать в последнюю минуту перед Новым годом – чтобы успеть чокнуться под бой курантов.

«Советское шампанское, как сейчас помню, вот в то время стоило 3 рубля 70 копеек. Потом было повышение цен. Что такое шампанское для студентов-мужиков? Крнечно, мы брали одну-две бутылки для девчонок. Себе – мужские напитки. Например, традиционный хрестоматийный портвейн под названием "Агдам"», – вспоминает Павел Савинкин.

Новый год в 70-е амурский журналист встречал в кругу сокурсников. Эта фотография с последнего года обучения – молодёжь встречает 1976, желает друг другу счастья и почаще встречаться во взрослой жизни.

Просмотров всего: 215

#Новый год #праздники

распечатать