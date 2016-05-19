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В Благовещенске водитель автобуса ударил ребёнка

В Благовещенске водитель автобуса ударил ребёнка
Фото: hicarus.ru

В столице Амурской области водитель автобусного маршрута № 44 ударил ребёнка за то, что мальчик не нашёл деньги на проезд. Инцидент произошёл вечером 25 декабря в микрорайоне, недалеко от рынка ГСТК, сообщает 2x2.su.

«Из автобуса вышли два мальчика 13-14 лет и девочка, ей лет 12-13 примерно. Водитель выскочил из автобуса и, догнав первого мальчика, начал его оскорблять. Потом мужчина позвал второго парнишку. Тот подошёл, и водитель его ударил так, что ребёнок упал. После чего водитель очень быстро ретировался, не обращая внимания на замечания прохожих. У мальчика мы спросили, что случилось. Оказалось, у него не хватило 20 рублей заплатить за троих. А ведь на улице был мороз и снегопад!», – рассказала корреспонденту благовещенка Ирина Андреевна, ставшая свидетельницей.

Женщина торгует на ГСТК ёлками. По её словам, свидетелей было много. По словам благовещенки, дети были прилично одеты, явно из хорошей семьи.

«Я спросила у мальчика: "Тебе было больно?" Он ответил, что не столько больно, сколько обидно. Стоял такой красный, видно было, что его это сильно задело. Я даже номер автобуса запомнила: е274те 28 rus», – сказала горожанка.

Пассажиры 44 маршрута автобуса обращались с жалобами в редакцию Амур.инфо. В середине мая люди жаловались на хамство одного из кондукторов общественного транспорта. В июле 2016 года, по словам пассажиров, один из водителей автобуса останавливался не на всех остановках по маршруту следования.

Просмотров всего: 1719

#дети #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (34) Обсудить на форуме
  • Отец

    Отец
    1 час назад

    Я бы этому водятлу ноги бы повыдергивал

  • Розеда

    Розеда
    1 час назад

    И какое наказание водителю?

  • Розеда

    Розеда
    1 час назад

    И какое наказание водителю?

  • Розеда

    Розеда
    1 час назад

    И какое наказание водителю?

  • зимушка-зима

    зимушка-зима
    1 час назад

    Ну да, а кого еще бить, не взрослого мужика же, который в ответку может дать, что мама не горюй. На ребенке самое то оторваться

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    социалдарвенизм в действии. Рынок, который все так хотели, пришёл. правда не рынок это, а симулякр рынка.

  • ришат рашида брат

    ришат рашида брат
    1 час назад

    удален

  • зимушка-зима

    зимушка-зима
    1 час назад

    а я не раз видела, как взрослые мужчины не оплачивали проезд, или кидали 2 рубля только. Никто им морду не бил (ага, щаз), на матах только разговор был

  • ришат рашида брат

    ришат рашида брат
    1 час назад

    Раньше было действительно воспитание а сейчас гаджет сунут ребёнку лижбы не мешал и всё на этом,надо ещё родителей разыскать и в ПДН на них написать почему детям на проезд невыделяют деньги...

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    Первый вопрос: где деньги, которые тебе дали родители на проезд?

    Второй вопрос: занять у одноклассников можно? заходя в автобус объяснить ситуацию? позвонить родителям? вызвать такси?

    Вопрос третий: почему у одного не хватило на троих?

    13-14 лет - это уже не первый класс, когда дети растеряны от новой школьной жизни. Это уже осознанные

    молодые люди, пытающиеся проскочить на халяву.

    ПС: водителя это не оправдывает. Но поступки детей, заведомо знающих о своём не верном поведении, удивляют

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    ришат рашида брат



    А не приходила вам в голову мысль передушить всех бабушек, которые милостыню просят? Какая-то неадекватная реакция у вас. Нервишки лечить надо. Дети - это дети. Второго детства уже не будет. Пусть живут беззаботно, веселятся и развлекаются. А рамках приличия, конечно.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    59 минут назад

    ЛюсиТа

    Первый вопрос: где деньги, которые тебе дали родители на проезд?

    Второй вопрос: занять у одноклассников можно? заходя в автобус объяснить ситуацию? позвонить родителям? вызвать такси?

    Вопрос третий: почему у одного не хватило на троих?

    13-14 лет - это уже не первый класс, когда дети растеряны от новой школьной жизни. Это уже осознанные

    молодые люди, пытающиеся проскочить на халяву.

    ПС: водителя это не оправдывает. Но поступки детей, заведомо знающих о своём не верном поведении, удивляют



    верные вопросы кстати.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    54 минуты назад

    Не, ну когда они в автобус садились, знали ж что платить надо ? Значит намеренно не платили. Не такие уж маленькие. А сейчас у пацана сдвиг пойдет ещё. Надо готовить детей к подобным суровым реалиям жизни. У мужика свои дети есть, поди, которых кормить надо. Нг, нервы, плохие дороги, паршивая работа.. Люди вообще злее стали сейчас...

  • зимушка-зима

    зимушка-зима
    52 минуты назад

    Ну так пусть бьет морду равному себе, такому же взрослому. А ударить ребенка большой силы иметь не надо, как и ума впрочем. Нашел на ком злость сорвать, козел одним словом. И слабак! только слабаки бьют тех, кто меньше и сдачи дать не может

  • OT

    OT
    47 минут назад

    Ну это-ж не система.

    Вот если системой становится, то водитель должен просто потребовать вызвать родителей, хотя конечно это в реальности такое сложно представить. Просто фиксировать должен как должника. Пусть думают, что не запомнит, но водители постояны и дети постоянно на одном маршруте

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    39 минут назад

    зимушка-зимаНу так пусть бьет морду равному себе, такому же взрослому. А ударить ребенка большой силы иметь не надо, как и ума впрочем. Нашел на ком злость сорвать, козел одним словом. И слабак! только слабаки бьют тех, кто меньше и сдачи дать не может


    Зато теперь всегда будет деньги брать на проезд. У каждого свои уроки.

  • сибирячка

    сибирячка
    33 минуты назад

    посмотришь в инстаграмме этих 14 летних

    и комплексовать начинаешь...

  • Tуман

    Tуман
    28 минут назад

    Я однажды пешком шёл от площади Ленина до микрахи в январе. Нормальная полу-часовая прогулка.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    25 минут назад

    зимушка-зима

    Ну так пусть бьет морду равному себе, такому же взрослому. А ударить ребенка большой силы иметь не надо, как и ума впрочем. Нашел на ком злость сорвать, козел одним словом. И слабак! только слабаки бьют тех, кто меньше и сдачи дать не может



    Случаем, это не Вы та бздительная сердобольная продавщица Ирина ?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    22 минуты назад

    Морской человек

    ришат рашида брат



    А не приходила вам в голову мысль передушить всех бабушек, которые милостыню просят? Какая-то неадекватная реакция у вас. Нервишки лечить надо. Дети - это дети. Второго детства уже не будет. Пусть живут беззаботно, веселятся и развлекаются. А рамках приличия, конечно.


    Вы только пьяным не ходите вечерами в праздники, а то в 13-14 лет есть такие дети, которые под 2 метра ростом и запросто наваляют взрослому дядьке.

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    17 минут назад

    Водителя бы выслушать, что бы судить... Вот пример http://www.yaplakal.com/forum7/topic1515392.html

  • гусеница

    гусеница
    16 минут назад

    С такой сдвинутой психикой только людей перевозить......

    С уважением

  • Владимир 5

    Владимир 5
    16 минут назад

    жаль не было рядом пофигу на условняк - дернул бы эту тварь- водителя со всей дури- чтоб кровь брызнула по морде и еще добавил бы

  • позитивный

    позитивный
    14 минут назад

    попробовал бы этот водятел меня тронуть или при мне ребёнка за копейки! да отхватил бы по полной!

  • Марио

    Марио
    11 минут назад

    А вот даже неинтересно слушать водителя. Ибо вопроц в том, как можно вообще ударить. Если бы моего ребенка взрослый козел так унизил, я бы не стала разбираться. Сломала б ему нос.

  • Владимир 5

    Владимир 5
    10 минут назад

    а что официальная власть молчит ? Или рукоприкладство это норма жизни ?

  • Лаконика

    Лаконика
    9 минут назад

    Полная ветка автобусных рембо :)

    Платить за проезд не пробовали?

  • АК-47

    АК-47
    8 минут назад

    ришат рашида брат



    Смотри сам на леща не нарвись!Всякое бывает,папа встретит и все,карачун !

  • зимушка-зима

    зимушка-зима
    8 минут назад

    Дмитрий1

    зимушка-зима

    Ну так пусть бьет морду равному себе, такому же взрослому. А ударить ребенка большой силы иметь не надо, как и ума впрочем. Нашел на ком злость сорвать, козел одним словом. И слабак! только слабаки бьют тех, кто меньше и сдачи дать не может



    Случаем, это не Вы та бздительная сердобольная продавщица Ирина ?



    Нет, но я бы поступила также. Никто не имеет права бить ребенка. Даже родители за это могут в тюрьму сесть. Если бы кто на моего поднял руку, мало не показалось бы

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    7 минут назад

    Какая-то очень мутная история, определенно не хватает каких-то сведений. Не верю, чтобы водитель из-за 20 рублей тратил свое время на разборки с подростком, слишком фантастично. Скорее всего подросток нагрубил водиле и сказал что-то вроде "ты не обеднеешь от того, что у меня нет заплатить денег за проезд". Тогда всё встает на свои места.

    Подросток 146% не расскажет, что было в самом начале, ведь это не в его интересах.

    Пару раз в автобусах видел ситуацию, когда у пассажира не было денег за проезд, водители просто недовольно бурчали в ответ.

    Почитал камменты, реакция амуринфошных хомячков в очередной раз подтверждает наличие плоского ума и невозможность мыслить шире. Если Вася назвал Петю козлом и за это получил от Пети в бубен, а вы, хомячки, увидели только то, что ударили Петю, для вас Вася будет негодяем. Верно? Вот так же и в этой ситуации с водителем и подростком.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    6 минут назад

    зимушка-зима

    Дмитрий1

    зимушка-зима

    Ну так пусть бьет морду равному себе, такому же взрослому. А ударить ребенка большой силы иметь не надо, как и ума впрочем. Нашел на ком злость сорвать, козел одним словом. И слабак! только слабаки бьют тех, кто меньше и сдачи дать не может



    Случаем, это не Вы та бздительная сердобольная продавщица Ирина ?



    Нет, но я бы поступила также. Никто не имеет права бить ребенка. Даже родители за это могут в тюрьму сесть. Если бы кто на моего поднял руку, мало не показалось бы



    Главное, чтоб Вас потом детенок в старости не лупил.

  • зимушка-зима

    зимушка-зима
    3 минуты назад

    SnoopyKiller

    Почитал камменты, реакция амуринфошных хомячков в очередной раз подтверждает наличие плоского ума и невозможность мыслить шире. Если Вася назвал Петю козлом и за это получил от Пети в бубен, а вы, хомячки, увидели только то, что ударили Петю, для вас Вася будет негодяем. Верно? Вот так же и в этой ситуации с водителем и подростком.



    Дело не в том, что Петя и Вася устроили разборки. А то, что разборки устроил взрослый с ребенком (изначально не равная весовая категория). И если взрослый так реагирует на "козла", то как он будет реагировать, если его кто подрежет на дороге? или не уступит дорогу? или еще что-то, а он людей перевозит

  • зимушка-зима

    зимушка-зима
    2 минуты назад

    Дмитрий1

    зимушка-зима

    Дмитрий1

    зимушка-зима

    Ну так пусть бьет морду равному себе, такому же взрослому. А ударить ребенка большой силы иметь не надо, как и ума впрочем. Нашел на ком злость сорвать, козел одним словом. И слабак! только слабаки бьют тех, кто меньше и сдачи дать не может



    Случаем, это не Вы та бздительная сердобольная продавщица Ирина ?



    Нет, но я бы поступила также. Никто не имеет права бить ребенка. Даже родители за это могут в тюрьму сесть. Если бы кто на моего поднял руку, мало не показалось бы



    Главное, чтоб Вас потом детенок в старости не лупил.



    А почему он должен меня лупить?

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 минута назад

    зимушка-зима, если вас обматерит подросток, вы ему просто улыбнетесь в ответ и погрозите пальцем?

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