В Благовещенске водитель автобуса ударил ребёнка

Фото: hicarus.ru

В столице Амурской области водитель автобусного маршрута № 44 ударил ребёнка за то, что мальчик не нашёл деньги на проезд. Инцидент произошёл вечером 25 декабря в микрорайоне, недалеко от рынка ГСТК, сообщает 2x2.su.

«Из автобуса вышли два мальчика 13-14 лет и девочка, ей лет 12-13 примерно. Водитель выскочил из автобуса и, догнав первого мальчика, начал его оскорблять. Потом мужчина позвал второго парнишку. Тот подошёл, и водитель его ударил так, что ребёнок упал. После чего водитель очень быстро ретировался, не обращая внимания на замечания прохожих. У мальчика мы спросили, что случилось. Оказалось, у него не хватило 20 рублей заплатить за троих. А ведь на улице был мороз и снегопад!», – рассказала корреспонденту благовещенка Ирина Андреевна, ставшая свидетельницей.

Женщина торгует на ГСТК ёлками. По её словам, свидетелей было много. По словам благовещенки, дети были прилично одеты, явно из хорошей семьи.

«Я спросила у мальчика: "Тебе было больно?" Он ответил, что не столько больно, сколько обидно. Стоял такой красный, видно было, что его это сильно задело. Я даже номер автобуса запомнила: е274те 28 rus», – сказала горожанка.

Пассажиры 44 маршрута автобуса обращались с жалобами в редакцию Амур.инфо. В середине мая люди жаловались на хамство одного из кондукторов общественного транспорта. В июле 2016 года, по словам пассажиров, один из водителей автобуса останавливался не на всех остановках по маршруту следования.

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#дети #происшествия #транспорт

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