Нескольким амурчанам в 2016 году отказали в пенсии

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7 лет стажа и 9 пенсионных баллов – таков минимальный порог для назначения пенсии в России в 2016 году. Он прописан в пенсионной формуле, которая действует уже второй год. Большинство жителей Амурской области выходят на заслуженный отдых со 100 баллами и выше, но несколько человек не заработали минимальных значений. Им отказали в назначении пенсии по возрасту.

Как сообщает пресс-служба амурского отделения ПФР, в 2017 году требования ещё повысятся – до 8 лет стажа и 11,4 балла.

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы важен не только стаж, но и заработок, а также периоды ухода за детьми, военная служба по призыву и другие факторы. Они формируют баллы.

Основная составляющая для баллов – суммы отчислений работодателя. Чем больше официальная зарплата, тем больше работодатель перечисляет в Пенсионный фонд. Максимально за 2016 год можно заработать 7,83 балла (при зарплате около 60 тысяч рублей в месяц), а при отчислениях с «минималки» – лишь 1 балл. Обращаются в баллы и нестраховые периоды социально значимой деятельности человека. За год военной службы по призыву начисляется 1,8 балла. Столько же баллов можно заработать, ухаживая за инвалидом 1 группы или пожилым человеком старше 80 лет либо ребенком-инвалидом. Мать, ухаживая за своим первенцем, также за год получает 1,8 балла. Уход за вторым и третьим ребенком оценивается значительно выше - 3,6 балла и 5,4 балла соответственно.

В 2016 году нескольким десяткам амурчан отказали в назначении пенсии из-за нехватки стажа или баллов. В основном это были люди, имеющие очень маленький стаж работы на территории России или работавшие в своё время без официального трудоустройства, с серой зарплатой. Им было рекомендовано доработать требуемое время либо ждать назначения пенсии с отсрочкой на 5 лет.

В то же время требования для назначения российской пенсии растут. В 2017 году нужно будет уже 8 лет стажа и 11,4 балла. В 2025 году на заслуженный отдых можно будет выйти только при наличии 15 лет стажа и 30 баллов.

Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. При этом, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены неполностью, у него появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных.

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#жизнь #закон

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