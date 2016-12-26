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26 декабря 2016, 17:30 16

Нескольким амурчанам в 2016 году отказали в пенсии

Нескольким амурчанам в 2016 году отказали в пенсии
Фото: golos-buryatyi.ru

7 лет стажа и 9 пенсионных баллов – таков минимальный порог для назначения пенсии в России в 2016 году. Он прописан в пенсионной формуле, которая действует уже второй год. Большинство жителей Амурской области выходят на заслуженный отдых со 100 баллами и выше, но несколько человек не заработали минимальных значений. Им отказали в назначении пенсии по возрасту.

Как сообщает пресс-служба амурского отделения ПФР, в 2017 году требования ещё повысятся – до 8 лет стажа и 11,4 балла.

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы важен не только стаж, но и заработок, а также периоды ухода за детьми, военная служба по призыву и другие факторы. Они формируют баллы.

Основная составляющая для баллов – суммы отчислений работодателя. Чем больше официальная зарплата, тем больше работодатель перечисляет в Пенсионный фонд. Максимально за 2016 год можно заработать 7,83 балла (при зарплате около 60 тысяч рублей в месяц), а при отчислениях с «минималки» – лишь 1 балл. Обращаются в баллы и нестраховые периоды социально значимой деятельности человека. За год военной службы по призыву начисляется 1,8 балла. Столько же баллов можно заработать, ухаживая за инвалидом 1 группы или пожилым человеком старше 80 лет либо ребенком-инвалидом. Мать, ухаживая за своим первенцем, также за год получает 1,8 балла. Уход за вторым и третьим ребенком оценивается значительно выше - 3,6 балла и 5,4 балла соответственно.

В 2016 году нескольким десяткам амурчан отказали в назначении пенсии из-за нехватки стажа или баллов. В основном это были люди, имеющие очень маленький стаж работы на территории России или работавшие в своё время без официального трудоустройства, с серой зарплатой. Им было рекомендовано доработать требуемое время либо ждать назначения пенсии с отсрочкой на 5 лет.

В то же время требования для назначения российской пенсии растут. В 2017 году нужно будет уже 8 лет стажа и 11,4 балла. В 2025 году на заслуженный отдых можно будет выйти только при наличии 15 лет стажа и 30 баллов.

Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. При этом, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены неполностью, у него появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных.

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#жизнь #закон

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Комментарии
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  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    что только не придумают чтоб обмануть людей...раз 5 уже модернизировали систему пенсионную, додумались до баллов..

    в рублях пенсия -сколько?? доколе замораживать накопления будут?

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    3 часа назад

    Короче до пенсии лучше не доживать

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Ну это типа "легкость закона от депутатов и никакого мошенства"

  • Petta

    Petta
    2 часа назад

    Эта пенсия для москвичей и богатых. Много ли людей получают з/плату в 60 000 рублей ( не в Москве)?

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    я лично согласна, кто-то не работал, а пенсию получает как работающий даже за минимальную зарплату. Все правильно.

  • full

    full
    2 часа назад

    Он прописан в пенсионной формуле, которая действует уже второй год.

    О как. Это новая Конституция в стране появилась, да?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    full

    Он прописан в пенсионной формуле, которая действует уже второй год.

    О как. Это новая Конституция в стране появилась, да?



    Да Конституция для того и есть, чтоб ее могли обходить вполне законно.

    Наверно право на пенсию имеют, но только начисление со дня выхода и до самой смерти будет вести госчиновная директива т.е. на руки после смерти.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Действительно все правильно, почему люди скрывались а хотят пенсию получать

  • full

    full
    1 час назад

    Алёна Валентиновна

    Действительно все правильно, почему люди скрывались а хотят пенсию получать



    Статья 39 Конституции РФ 1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

    Источник: http://constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-39-krf

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    1 час назад

    Нет, это не правильно. Вот эти чинуши, отжираются, получают зп громадные за просто так- им потом и пенсия будет выше средней. А люди работающие на заводах, продавцы, воспитателт и тп. такую же скудную пенсию будут получать, как зп.

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    1 час назад

    Коробка с карандашами

    Нет, это не правильно. Вот эти чинуши, отжираются, получают зп громадные за просто так- им потом и пенсия будет выше средней. А люди работающие на заводах, продавцы, воспитателт и тп. такую же скудную пенсию будут получать, как зп.



    Прежде чем такое написать, советую узнать какая пенсия у госслужащих - например, в налоговой. Они очень завидуют по итогу людям, которые работали в других сферах

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Не завидуй, уходи с налоговой. Лезь в шахту уголь добывай, может чего и заплатят или на вахту езжай, если не кинут.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    56 минут назад

    Гребанная нищебродская страна с её гребанными руководителями. Заводов нет,фабрик нет, работы нет. Людям просто негде работать,чтоб достойно уйти на пенсию. Каждый выкручивается как может. И ещё кусок хлеба у людей отнимают,выдумывают всякие пенсионные реформы,баллы понапридумывали. Всякую хрень городят с каждым годом.

  • татьяна59

    татьяна59
    16 минут назад

    Внимательно прочитали статью? А теперь посчитайте какая пенсия будет у человека если у него зарплата в размере МРОТ. Таких у нас почти миллион по России один год один балл. За 30 лет работы 30 баллов, умножьте баллы на стоимость 74 рубля в 2016 году. Умножили -2220 рубля . Ну ещё добавят обязательную часть 4559 рублей. 6779 вот размер пенсии обычного рядового гражданина которому государство установило размер зарплаты в размере МРОТ. У кого зарплата выше например 2 МРОТ то добавьте ещё раз 2220. А зарплату в размере 15 тысяч у нас получает полстраны и наверное 80% амурчан. Скажите большое спасибо родным депутатам за каждый новый пенсионный закон. Как только они увидят что пенсии работяг выросли они снова что нибудь придумают. Им то от этих новых законов убытка не будет . Им считают не в баллах.У них неизменно уже очень много лет начисляется 75 % от зарплаты и ещё разные доплаты идут. Вы хоть одного бывшего госчиновника или депутата видели в очереди за пенсией на почте. Они получают пенсию на карточку или на сберкнижку чтобы не дразнить людей размером пенсионных выплат государевых служителей.

  • Oldlord

    Oldlord
    12 минут назад

    А мне не понятно, как можно дожить до 65 лет и не заработать 7 лет стажа?

  • vertex

    vertex
    3 минуты назад

    Сейчас мужики ходят с работы, бумаги носят с мест прежних работ ищут, чтобы в пенсионный предоставить. Одному пришлось ехать в Воронеж. где при СССР работал, чтобы бумаги взять о том, что он действительно работал там. Приехал, организации давно уже нет, бумаг нет. Никто ничего не знает. Организаций старых нет, новые плодятся - банкротятся. Ничего никому не докажешь. Одному кадровичка в фамилии букву неправильно написала, тот носился год искал, где чего и как, по архивам и прочим ищи доказывай, свидетели.

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