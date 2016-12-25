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В день траура в Благовещенске погасят снежный городок

В день траура в Благовещенске погасят снежный городок

В понедельник, 26 декабря, в Благовещенске будет частично отключена праздничная иллюминация. Не будет светиться и главная елка на площади Ленина. Эти ограничения связаны с общероссийским днем траура. Его объявили из-за крушения самолёта Ту-154, происшедшего 25 декабря в районе Сочи Краснодарского края.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что иллюминацию в снежном городке на площади Ленина, а также новогоднюю елку включать не будут. Кроме того, по улицам Калинина и Ленина не будут светиться светодиодные тающие сосульки.

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#праздники #происшествия

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