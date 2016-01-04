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26декабря
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Сегодня, 17:41 0

В Благовещенске составили график работы больниц и поликлиник на праздники

Администрация Благовещенска опубликовала график работы медицинских учреждений в выходные и праздничные дни с 31 декабря по 8 января. Экстренная и неотложная медицинская помощь жителям в новогодние каникулы будет оказываться в полном объёме.

Амур.инфо публикует график работы учреждений.

Наименование организации, юр. адрес

Режим работы

ГБУЗ АО «Амурское бюро судмедэкспертизы» (Благовещенск, ул. Красноармейская,103

31.12.2016, 03.01.2017, 06.01.2017 – с 8.00 до 14.00

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» (Благовещенск, ул. Воронкова, 26)

круглосуточный режим работы

ОСП «Благовещенская ЦРБ»

03.01.2017, 06.01.2017 – с 08.00 до 15.00

ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» (Благовещенск, ул. Октябрьская,108)

круглосуточный режим работы

ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер»

(Благовещенск, ул. Литейная, 5)

круглосуточный режим работы

ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер» (Благовещенск, ул. Больничная,32)

круглосуточный режим работы

диспансерно-поликлиническое отделение:

06.01.2017 – с 08.00 до 12.00

ГБУЗ АО «Амурский кожвендиспансер»

(Благовещенск, ул. Новая, 41)

31.12.2016, 02.01.2017, 04.12.2017, 06.01.2017 – с 08.00 до 16.00

ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница» (Благовещенск, ул. Батарейная, 15)

круглосуточный режим работы

ГАУЗ «Амурский областной онкологический диспансер» (Благовещенск, ул. Октябрьская, 110)

стационар – круглосуточный режим работы

ГБУЗ «Амурская областная психиатрическая больница» (Амурская обл.,

с. Усть-Ивановка, ул. Больничная, 32)

круглосуточный режим работы

ГБУЗ АО «Амурская областная стоматологическая поликлиника»

(Благовещенск, ул. Островского, 53)

31.12.2016 – с 07.30 до 12.30

(оказание круглосуточной неотложной стоматологической помощи – кабинет экстренной стоматологической помощи в стоматологической поликлинике – Благовещенск, ул. Дьяченко, 3)

ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный»

(Благовещенск, ул. Воронкова, 28)

круглосуточный режим работы

Наименование организации, юридический адрес

Режим работы

ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» (Благовещенск, ул. Калинина, 82)

02.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт, неотложная помощь

03.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт, неотложная помощь

04.01.2017 – с 08.00 до 14.00 по субботе

05.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт, неотложная помощь

06.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт, неотложная помощь

07.01.2017- с 08.00 до 14.00 по субботе

Офис врача общей практики (ул. Кантемирова, 11/1)

02.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт

03.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт

04.01.2017- с 08.00 до 14.00 по субботе

05.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт

06.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт

07.01.2017- с 08.00 до 14.00 по субботе

ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» (Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 195/1)

02.01.2017, 04.01.2017, 05.01.2017, 06.01.2017, 08.01.2017 –

с 09.00 до 15.00

Офисы врачей общей практики и амбулатория ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» -

04.01.2016 – с 09.00 до 15.00

ФЛГ-станция 04.01.2016, 05.01.2016 – с 09.00 до 15.00

ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3» (Благовещенск, ул. Театральная, 28)

31.12.2016 – с 08.00 до 14.00

02.01.2017 – с 08.00 до 14.00

03.01.2017 – с 08.00 до 14.00

04.01.2017 – с 08.00 до 14.00

05.01.2017 – с 08.00 до 14.00

06.01.2017 – с 08.00 до 14.00

ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4» (Благовещенск, ул. Амурская, 213)

31.12.2016, 03.01.2017, 04.01.2017, 05.01.2017, 06.01.2017, 08.01.2017

– с 08.00 до 14.00

Наименование организации, юридический адрес

Режим работы

ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница» (Благовещенск, ул. Больничная, 45)

Детские поликлиники: № 1, 2, 3, 4:

31.12.2016, 03.01.2017, 06.01.2017 – с 09.00. до 14.00.

Неотложная помощь:

01.01.2017, 02.01.2017, 04.01.2017, 05.01.2017, 07.01.2017, 08.01.2017

– с 08.00 до 14.00

31.12.2016, 03.01.2017, 06.01.2017 – с 14.00 до 18.00

Детская стоматологическая поликлиника: круглосуточный режим работы

ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» (Благовещенск, ул. Больничная, 32)

Стационар: круглосуточный режим работы.

Женская консультация № 2:

31.12.2016, 03.01.2017, 06.01.2017 - с 08.00 до 13.00

Женская консультация № 1:

31.12.2016, 03.01.2017, 06.01.2017 - с 08.00 ч. до 13.00 ч.

Амбулаторно-поликлиническое отделение травматологии и ортопедии:

03.01.2017, 06.01.2017- с 08.00 до 14.30

с 01.01.2017 по 08.01.2017 – круглосуточный режим работы

ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи г.Благовещенска»

Благовещенск

круглосуточный режим работы

ГАУЗ АО «Стоматологическая поликлиника г.Благовещенска» (ул. Дьяченко, 3)

кабинет неотложной стоматологической помощи – круглосуточный режим работы

ГАУЗ АО «Санаторий «Василек»

04.01.2017, 05.01.2017, 06.01.2017, 07.01.2017 – круглосуточный режим работы

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#здоровье #Новый год #отдых

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