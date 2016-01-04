В Благовещенске составили график работы больниц и поликлиник на праздники
Администрация Благовещенска опубликовала график работы медицинских учреждений в выходные и праздничные дни с 31 декабря по 8 января. Экстренная и неотложная медицинская помощь жителям в новогодние каникулы будет оказываться в полном объёме.
Амур.инфо публикует график работы учреждений.
|
Наименование организации, юр. адрес
|
Режим работы
|
ГБУЗ АО «Амурское бюро судмедэкспертизы» (Благовещенск, ул. Красноармейская,103
|
31.12.2016, 03.01.2017, 06.01.2017 – с 8.00 до 14.00
|
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» (Благовещенск, ул. Воронкова, 26)
|
круглосуточный режим работы
ОСП «Благовещенская ЦРБ»
03.01.2017, 06.01.2017 – с 08.00 до 15.00
|
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» (Благовещенск, ул. Октябрьская,108)
|
круглосуточный режим работы
|
ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер»
(Благовещенск, ул. Литейная, 5)
|
круглосуточный режим работы
|
ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер» (Благовещенск, ул. Больничная,32)
|
круглосуточный режим работы
диспансерно-поликлиническое отделение:
06.01.2017 – с 08.00 до 12.00
|
ГБУЗ АО «Амурский кожвендиспансер»
(Благовещенск, ул. Новая, 41)
|
31.12.2016, 02.01.2017, 04.12.2017, 06.01.2017 – с 08.00 до 16.00
|
ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница» (Благовещенск, ул. Батарейная, 15)
|
круглосуточный режим работы
|
ГАУЗ «Амурский областной онкологический диспансер» (Благовещенск, ул. Октябрьская, 110)
|
стационар – круглосуточный режим работы
|
ГБУЗ «Амурская областная психиатрическая больница» (Амурская обл.,
с. Усть-Ивановка, ул. Больничная, 32)
|
круглосуточный режим работы
|
ГБУЗ АО «Амурская областная стоматологическая поликлиника»
(Благовещенск, ул. Островского, 53)
|
31.12.2016 – с 07.30 до 12.30
(оказание круглосуточной неотложной стоматологической помощи – кабинет экстренной стоматологической помощи в стоматологической поликлинике – Благовещенск, ул. Дьяченко, 3)
|
ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный»
(Благовещенск, ул. Воронкова, 28)
|
круглосуточный режим работы
|
Наименование организации, юридический адрес
|
Режим работы
|
ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» (Благовещенск, ул. Калинина, 82)
|
02.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт, неотложная помощь
03.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт, неотложная помощь
04.01.2017 – с 08.00 до 14.00 по субботе
05.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт, неотложная помощь
06.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт, неотложная помощь
07.01.2017- с 08.00 до 14.00 по субботе
Офис врача общей практики (ул. Кантемирова, 11/1)
02.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт
03.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт
04.01.2017- с 08.00 до 14.00 по субботе
05.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт
06.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт
07.01.2017- с 08.00 до 14.00 по субботе
|
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» (Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 195/1)
|
02.01.2017, 04.01.2017, 05.01.2017, 06.01.2017, 08.01.2017 –
с 09.00 до 15.00
Офисы врачей общей практики и амбулатория ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» -
04.01.2016 – с 09.00 до 15.00
ФЛГ-станция 04.01.2016, 05.01.2016 – с 09.00 до 15.00
|
ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3» (Благовещенск, ул. Театральная, 28)
|
31.12.2016 – с 08.00 до 14.00
02.01.2017 – с 08.00 до 14.00
03.01.2017 – с 08.00 до 14.00
04.01.2017 – с 08.00 до 14.00
05.01.2017 – с 08.00 до 14.00
06.01.2017 – с 08.00 до 14.00
|
ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4» (Благовещенск, ул. Амурская, 213)
|
31.12.2016, 03.01.2017, 04.01.2017, 05.01.2017, 06.01.2017, 08.01.2017
– с 08.00 до 14.00
|
Наименование организации, юридический адрес
|
Режим работы
|
ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница» (Благовещенск, ул. Больничная, 45)
|
Детские поликлиники: № 1, 2, 3, 4:
31.12.2016, 03.01.2017, 06.01.2017 – с 09.00. до 14.00.
Неотложная помощь:
01.01.2017, 02.01.2017, 04.01.2017, 05.01.2017, 07.01.2017, 08.01.2017
– с 08.00 до 14.00
31.12.2016, 03.01.2017, 06.01.2017 – с 14.00 до 18.00
Детская стоматологическая поликлиника: круглосуточный режим работы
|
ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» (Благовещенск, ул. Больничная, 32)
|
Стационар: круглосуточный режим работы.
Женская консультация № 2:
31.12.2016, 03.01.2017, 06.01.2017 - с 08.00 до 13.00
Женская консультация № 1:
31.12.2016, 03.01.2017, 06.01.2017 - с 08.00 ч. до 13.00 ч.
Амбулаторно-поликлиническое отделение травматологии и ортопедии:
03.01.2017, 06.01.2017- с 08.00 до 14.30
с 01.01.2017 по 08.01.2017 – круглосуточный режим работы
|
ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи г.Благовещенска»
Благовещенск
|
круглосуточный режим работы
|
ГАУЗ АО «Стоматологическая поликлиника г.Благовещенска» (ул. Дьяченко, 3)
|
кабинет неотложной стоматологической помощи – круглосуточный режим работы
|
ГАУЗ АО «Санаторий «Василек»
|
04.01.2017, 05.01.2017, 06.01.2017, 07.01.2017 – круглосуточный режим работы
Просмотров всего: 363