В Благовещенске составили график работы больниц и поликлиник на праздники

ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» (Благовещенск, ул. Калинина, 82)

02.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт, неотложная помощь 03.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт, неотложная помощь 04.01.2017 – с 08.00 до 14.00 по субботе 05.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт, неотложная помощь 06.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт, неотложная помощь 07.01.2017- с 08.00 до 14.00 по субботе Офис врача общей практики (ул. Кантемирова, 11/1) 02.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт 03.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт 04.01.2017- с 08.00 до 14.00 по субботе 05.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт 06.01.2017 с 8.00 до 14.00 – дежурный врач терапевт 07.01.2017- с 08.00 до 14.00 по субботе