Клуб «Аллюр» устроил концерт-сбор на восстановление сгоревшей конюшни (видео)

Новый год с лошадьми – юные амурчане отметили праздник заранее в конноспортивном клубе «Аллюр». Детям показали выступление и дали возможность загадать желание у символа наступающего года – Огненного петуха. Все вырученные средства от мероприятия пойдут на восстановление конюшни после пожара.

Три белых коня в роли зимних месяцев открыли праздничное выступление. 12 лошадей олицетворяют все месяцы года. Наездники нарядились в цвет каждого из сезонов.

Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга разыграли перед ребятами представление и вместе с детьми водили хороводы вокруг ёлки. Самые активные получали призы за участие в конкурсах. Ребята прыгали с завязанными ногами, соревновались в эстафете и перетягивали канат. «Пока нас заинтересовало запряжение лошади и перепрыгивание через препятствие. Сын, конечно, справился с заданием – было интересно, весело. Детям, вообще, нравится кататься на лошадях – это интересно», – считает участница благотворительного праздника Екатерина Носаль. Подарок можно было приобрести здесь же, на аукционе. Среди лотов были серебряные подковы ручной работы. Посетители праздника охотно раскупали сувениры.

Такое новогоднее мероприятие в «Аллюре» проводят каждый год. Только на этот раз посетители стали благотворителями. Деньги пойдут на восстановление конюшни после пожара, случившегося в октябре. «Это была вынужденная мера. Мы хотим собрать хоть немножко денег, чтобы нам начать строить. Я хочу поблагодарить тех, кто нам помогал – волонтёрам, добровольцам, всем, кто материалы привозил. Всем огромное спасибо! Но все наши убытки измеряются в миллионах. Поэтому этот концерт носит благотворительный характер, и все деньги пойдут на восстановление», – рассказала руководитель конноспортивного клуба «Аллюр» Ирина Шишова.

Часть лошадей всё ещё размещают в сгоревшей конюшне. Её затянули баннерами, чтобы животные не замёрзли. Сейчас в «Аллюре» делают новую конюшню, это будет пристройка к уже имеющейся. Оказать материальную помощь вызвались неравнодушные горожане. Собрать удалось 16 тысяч рублей.

«В первую очередь, мы хотели помочь конноспортивному клубу "Аллюр", в связи с тем, что произошла такая беда. Мы от предприятия выступали спонсорами, оказали помощь и хотели лично поприсутствовать здесь», – объяснила участница благотворительного праздника Наталья Тарасюк.

Финальным испытанием на новогоднем празднике для ребят стал необычный квест. Те, кто прошёл все испытания, нашли огненного петуха. Находка того стоила: у символа наступающего года дети смогли загадать желание. У сотрудников конноспортивного клуба тоже есть мечта: они загадали, чтобы в новом году им помогли восстановить сгоревшую конюшню.

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