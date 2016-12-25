Общественники Белогорска совместно с полицией выявили факт незаконной продажи алкоголя

Общественники Белогорска совместно с полицией провели ночной рейд по соблюдению законодательства в сфере реализации алкогольной продукции. На проверку они вышли после 21:00. Участники рейда посетили три торговые точки, расположенные в микрорайоне «Транспортный».

В одном из торговых павильонов по ул. Серышева зафиксирован факт незаконной продажи алкоголя. Полицейскими составлен протокол. Продавец нарушила сразу несколько требований закона по времени и месту продажи алкогольной продукции. Реализация алкоголя запрещена после 21:00, а также в нестационарных объектах торговли.

Вместе с тем, общественники Белогорска продолжают рейды по магазинам города с целью выявления парфюмерно-косметических средств, которые асоциальные граждане могут употреблять вместо спиртного. Собранные данные они передают в правоохранительные органы и отдел Роспотребнадзора. Специалисты, в свою очередь, проводят контрольно-надзорные проверки торговых точек, реализующих спиртосодержащую продукцию.

Сообщить о фактах продажи на территории Амурской области некачественной спиртсодержащей продукции «Боярышник» можно по телефонам: 8 (4162) 20-20-20 – в рабочие дни с 9:00 до 18:00 и 8 (4162) 52-56-29 – в выходные дни с 10:00 до 17:00. Звонок бесплатный с любого телефона.

Ранее сообщалось, что общественный мониторинг реализации алкогольных фальсификатов, активисты Белогорска начали в декабре по предложению главы города Станислава Мелюкова.

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