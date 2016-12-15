Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: кинематографисты из Франции; главред «Амурской правды»; волонтёр

Во вторник, 24 декабря, в утреннем эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» французские кинематографисты Лора Шишманов и Валентин Вигнет расскажут о художественном фильме, который они хотят снимать на российском и китайском берегах Амура.

Ведущие – Татьяна Удалова и Олег Никитин.

В полдень на «Эхе» главный редактор газеты «Амурская правда» Елена Павлова расскажет об участии в большой пресс-конференции Владимира Путина. Вести эфир будут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

Они же проведут вечерний эфир. Слушателей «Эха» ждёт благотворительная программа «Близко к сердцу». Её гостем станет волонтёр Игорь Меметов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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