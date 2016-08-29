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В Благовещенске закрыли бассейны в аквапарке «Плаза»

В Благовещенске закрыли бассейны в аквапарке «Плаза»
Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

Специалисты амурского управления Роспотребнадзора провели внеплановую проверку в аквапарке «Плаза». В воде малого и детского бассейнов найдены стафилококк и общие колиформные бактерии.

Кроме того, в ведомстве установили, что остаточный хлор в бассейнах ниже нормируемого значения. По мнению Роспотребнадзора, в аквапарке не проводится контроль за качеством воды на этапе водоподготовки, что создаёт угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди посетителей, в том числе детей.

В итоге управление Роспотребнадзора по Амурской области приняло решение о временном запрете деятельности обоих бассейнов. Административный материал направлен в Благовещенский городской суд.

Просмотров всего: 2116

#дети #здоровье #отдых

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Комментарии
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  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    2 часа назад

    Уроды, вот заказуха перед новогодними каникулами. Все занятия у дочери теперь пропадают.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    fidel castro rusУроды, вот заказуха перед новогодними каникулами. Все занятия у дочери теперь пропадают.


    Заказуха? А кому это выгодно? Конкуренции, если я не ошибаюсь, в такой сфере у нас в городе вообще нет.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    2 часа назад

    fidel castro rus

    Уроды, вот заказуха перед новогодними каникулами. Все занятия у дочери теперь пропадают.



    Ректор АмГУ отбивает новогоднюю стипендию?))

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    2 часа назад

    Да у нас все можно закрыть, если проверять по правилам.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    2 часа назад

    fidel castro rus

    Уроды, вот заказуха перед новогодними каникулами. Все занятия у дочери теперь пропадают.



    А если дети с вашей дочерью подхватят какунибудь инфекцию, чё голосить здесь будете?

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    1 час назад

    Да вот субботу были, и что то ничего не подхватили. Согласен с Коробкой.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    При желании в любом заведение можно найти что угодно.. если будет желание властей..я думаю в доме главного санитарного врача и по хлеще можнотнайти нарушения.. вот вам и "поддержка " предпринимательства, зачем закрывать?? Тем более перед новогодними каникулами, нарушения не серьезные, выписали предписания, за два дня все бы там вымыли, на три раза.. а здесь показуха чистой воды...

  • Абра

    Абра
    1 час назад

    так все ж проверяющие органы у них бесплатно отдыхают вроде, не договорились, чтоли? И раньше запах мочи в душевых был, и стекло в детском бассейне при нас нашли, откуда, сами не поняли. И тд. и т.п. Чисто никогда не было там.

  • SOS02

    SOS02
    20 минут назад

    Стафилококк это вам не хуххрымухры, подхватив огребёте не по детски. А если ребенок ваш подхватит? Обижайтесь на заведение, а не проверяющие органы. Это типа как обвинять спортсмена в нарушении, что он заснял косяки Абрамчика на камеру, из того же ряда

  • Tуман

    Tуман
    18 минут назад

    Абрамов во всём виноват...

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