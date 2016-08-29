В Благовещенске закрыли бассейны в аквапарке «Плаза»

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Специалисты амурского управления Роспотребнадзора провели внеплановую проверку в аквапарке «Плаза». В воде малого и детского бассейнов найдены стафилококк и общие колиформные бактерии.

Кроме того, в ведомстве установили, что остаточный хлор в бассейнах ниже нормируемого значения. По мнению Роспотребнадзора, в аквапарке не проводится контроль за качеством воды на этапе водоподготовки, что создаёт угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди посетителей, в том числе детей.

В итоге управление Роспотребнадзора по Амурской области приняло решение о временном запрете деятельности обоих бассейнов. Административный материал направлен в Благовещенский городской суд.

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#дети #здоровье #отдых

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