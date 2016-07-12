Специалисты выяснили траекторию полета Ту-154 и назвали основные версии крушения

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Определена траектория полета разбившегося 25 декабря над Черным морем Ту-154. Специалисты установили это, проанализировав данные объективного контроля с радиолокационных средств, сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что самолет упал в шести километрах от берега, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Поисковая операция в районе авиакатастрофы не прекращалась всю ночь. Сейчас же поисковые работы ведут 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов. Военнослужащие также обследуют берег в поисках тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров. Всего в операции участвуют около 3,5 тысяч человек.

«Кроме того, задачи по воздушному мониторингу надводной обстановки выполняют экипажи пяти вертолетов и расчеты БПЛА "Орлан-10"», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что поисково-спасательная операция осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна.

Тем временем, как сообщает «Комсомольская правда», в Москву прибыл первый борт с останками погибших. По словам министра транспорта России Максима Соколова, возглавившего правительственную комиссию по расследованию происшествия, идентификация будет проводиться только в Москве, на базе центра судмедэкспертизы Министерства здравоохранения. У первой группы родственников уже взяли биоматериал для проведения анализов.

По словам Максима Соколова, теракт как основная версия катастрофы самолета Ту-154 в Сочи не рассматривается.

«Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами катастрофы могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования, но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия Министерства обороны», – сказал Соколов на брифинге по итогам заседания штаба комиссии по расследованию катастрофы.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который вылетел из аэропорта Адлера в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. Среди них были восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей прессы, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое госслужащих.

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